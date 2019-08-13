Криптомільйонер став кандидатом на пост глави Миколаївської ОДА: що про нього відомо

Кандидатом на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації став 31-річний криптомільйонер Владислав Комнін.

Про це свідчить його декларація про доходи, яка з'явилася в Єдиному державному реєстрі декларацій 8 серпня, пише місцеве видання "НикВести".

Згідно з документом, Комнін живе в Миколаєві. Він не задекларував жодної інформації про доходи сім'ї, а також про нерухоме/рухоме майно, автомобілі, володіння фірмами чи цінними паперами.

НикВести

Однак, кандидат на посаду голови ОДА зазначив, що у нього є 485 тисяч доларів, які він зберігає в британському банку Lloyds Bank Plc, і криптовалюта на загальну суму в 47,5 мільйона гривень у різних одиницях.

Скрін декларації Комніна

Скрін декларації Комніна

Згідно з офіційними даними, Комнін винен 360 тисяч доларів громадянці Ірині Ординський, а також має кредит у ПриватБанку на 390 тисяч гривень.

Кандидат також вказав, що є членом громадської організації "Українського геральдичного товариства" і має авторські права на 15 наукових праць.

Водночас на сайті цієї організації немає В'ячеслава Едуардовича Комніна, але є В'ячеслав Едуардович Теліпко, який представляє Миколаївську область. Теліпко 31 рік, він отримав юридичну освіту у КНУ імені Тараса Шевченка і навчався в Великобританії.

Як пише "Інше.ТБ", на Владислава Теліпко подавали в суд за звинуваченням у плагіаті його наукових праць із права. При цьому не відомо, чи є Комнін і Теліпко одією і тією ж людиною.

Скріншот

Журналісти також знайшли в соцмережах користувача Владислава Комніна з Миколаєва.

Він вказав у своєму профілі, що живе в Одесі та працює в Dragon Rock Capital SA, здобув юридичну освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та університеті Единбургу.

Відзначимо, що зазвичай кандидати на посади на держслужбі подають декларації напередодні свого призначення. Роблять вони це самостійно. Водночас таку декларацію може подати людина, яка не є дійсним кандидатом на посаду голови ОДА.

Нагадаємо, попередній глава Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко написав заяву про усунення із займаної посади 22 квітня. Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення чиновника 11 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Первомайську (Миколаївська область) знайшли застреленим кандидата в народні депутати України від "Опозиційного блоку" Василя Мосякіна.

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