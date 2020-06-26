Кримськотатарський і український прапори замайорять над вільним Кримом, – Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зворушливо привітав кримських патріотів із Днем кримськотатарського прапора.

На своїй сторінці у Facebook він поділився відео, на якому люди підіймають кримськотатарський стяг на окупованому півострові, і подякував їм за продовження боротьби проти російської окупації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вдячний кримськотатарстким патріотам за теплий привіт із Криму. Уперше кримськотатарський прапор ми побачили на мітингах кримських татар у 90-ті, коли українці боролися за свою державу, а кримські татари – за повернення на Батьківщину", – нагадав Порошенко.

"Сивочолі й молоді, чоловіки й жінки несли цей прапор боротьби за повернення на рідну землю, звідки були зігнані комуністичними окупантами. Потім ми бачили блакитний прапор із тамгою по селах і містечках Криму, коли відновлена українська держава почала сприяти масовому поверненню кримських татар на Батьківщину", – додав він.

Однак, наголосив політик, у 2014 році нащадки сталінських катів знову підступно захопили Крим, і уже кілька років поспіль кримські татари не можуть святкувати День свого прапора на рідній землі.

"Сьогодні блакитний прапор із жовтою тамгою й синьо-жовтий прапор із золотим тризубом стали прапорами опору й боротьби. Серед українців у Криму і Севастополі, серед українських бійців на Донбасі. І кожен із нас знає, що ми завершимо битву за єдину Україну лише тоді, коли кримськотатарський прапор знову замайорить над Бахчисараєм, Яни Капу, Сімферополем і Кайгадором", – звернувся парламентар до кримчан.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що боротьба обов’язково завершиться перемогою України, і тризуб і тамга знову стануть символами вільного Криму.

"Окупанти будуть змушені залишити нашу землю, і кримськотатарський прапор разом із українським замайорять над вільним півостровом. Завжди разом. Разом і назавжди. Крим – це Україна!" – сказав п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, День кримськотатарського прапора – національного прапора корінного народу Криму – відзначається 26 червня. Цю дату було обрано, оскільки саме цього дня 1991 року в Сімферополі запрацював другий Курултай кримськотатарського народу.