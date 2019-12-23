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23 грудня • оновлено в 20:38
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"Нікчемні спроби Кремля": МЗС України жорстко висловилося через візит окупанта Путіна до Криму

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Міністерство закордонних справ України передало МЗС РФ ноту протесту в зв'язку з незаконним візитом президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

Про це в понеділок, 23 грудня, повідомила пресслужба українських дипломатів. Уточнюється, що глава РФ прибув на окупований півострів, щоб відкрити залізничну частину Кримського моста через Керченську протоку.

Підкреслюється, що російська сторона побудувала міст "без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права, в тому числі Конвенції ООН із морського права".

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Володимир Путін і Кримський міст

Володимир Путін і Кримський міст

Колаж

"Ні поїздки російських чиновників до Криму, ні будівництво моста, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід'ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах", – зазначили дипломати.

У МЗС додали, що ні Україна, ні будь-яка інша цивілізована країна світу "не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України".

Також відомство вчергове підкреслило, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – із 21 до 24 грудня.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Кримський міст Новини Криму
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
А что кaклы могут сделать? Выражать никчемные попытки протеста? Давитесь дальше своей слюной,пока Россия идёт вперёд!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин знает?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свынофермовская контора пишет,вы дырявые потеряли связь с реальностью,Чайковский по ходу нот меньше написал чем свидомитское министерство закордонных справ.
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