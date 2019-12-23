"Нікчемні спроби Кремля": МЗС України жорстко висловилося через візит окупанта Путіна до Криму

Міністерство закордонних справ України передало МЗС РФ ноту протесту в зв'язку з незаконним візитом президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

Про це в понеділок, 23 грудня, повідомила пресслужба українських дипломатів. Уточнюється, що глава РФ прибув на окупований півострів, щоб відкрити залізничну частину Кримського моста через Керченську протоку.

Підкреслюється, що російська сторона побудувала міст "без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права, в тому числі Конвенції ООН із морського права".

Володимир Путін і Кримський міст Колаж

"Ні поїздки російських чиновників до Криму, ні будівництво моста, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід'ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах", – зазначили дипломати.

У МЗС додали, що ні Україна, ні будь-яка інша цивілізована країна світу "не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України".

Також відомство вчергове підкреслило, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь.

Як писав OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – із 21 до 24 грудня.

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