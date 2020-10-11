Питання про те, що робити з населенням, завезеним Путіним із Росії, неминуче постане в момент повернення українського Криму, щоб там не говорили в Москві про те, що це – "ісконно русская земля". Для України це буде надзвичайно складною дилемою. Бо за шість років з часу окупації Російською Федерацією Криму, його цивільне населення різко зросло з 1 мільйона 967,2 тисячі осіб до 2 мільйонів 361,76 тисячі. І до цього потрібно ще додати понад 30 тисяч російських військових.

Тобто, тільки за офіційною статистикою, яку можна знайти у відкритому доступі в Росії, чисельність населення Криму збільшилася на майже 400 тисяч осіб. Хоча насправді аналітики кажуть, що ця цифра є значно вищою. Адже при цьому не враховуються так звані "біженці з Донбасу", формально громадяни України, кількість яких, за різними даними, може коливатися від 100 до 250 тисяч осіб, пише Віктор Каспрук для "Радіо свобода"..

Москва масово переселяє своїх громадян на цю українську територію для того, щоб в разі проведення повторного "референдуму" в Криму, його "троянське населення" проголосувало за бажання залишатися в складі Росії.

Російське населення перебуває в Криму незаконно

Але, по-перше, за Женевською конвенцією 1949 року, "окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого громадянського населення на територію, яку вона окуповує". Таким чином, населення, яке було переміщене на анексовану Росією територію українського Криму слідом за російськими військами, не має права перебувати на цих територіях після їхнього звільнення.

По-друге, в жодному з законів України, включаючи Конституцію, немає й слова про те, що після захоплення силою її територій, можна проводити "референдуми" щодо відчуження цих земель.

Все це вигадки Кремля, який придумав для українців свої "закони", і намагається їх легалізувати на міжнародному рівні.

Схоже, що у головах Путіна і його оточення визріває думка, що навіть після того, коли Росія піде з Криму, Київ нічого не зможе зробити з тими, кого Москва усі ці роки цілеспрямовано переселяла на український півострів.

Мовляв, ці люди живуть у своїх квартирах і будинках, які були побудовані вже після 2014 року, це їхня власність і вони є в себе вдома. Тим більше, що в більшості з них ніякого житла в Російській Федерації давно вже немає і їм просто нікуди їхати.

Путін заклав у Криму для України "міну повільної дії" і думає, що через ООН та інші впливові міжнародні організації Москві вдасться відстояти право для сотень тисяч цивільних окупантів залишатися на деокупованій території Криму після його визволення.

Чи реально одномоментно пересилити до Росії таку велику кількість її громадян, які переселятися назад в жодному разі не бажають?

Можна не сумніватися, що у процесі деокупації Криму Москва апелюватиме до людяності, гуманізму, прав людини і співчуття до "нещасних росіян", які їхали до Криму щиро вірячи в те, що їдуть в один з регіонів Російської Федерації.

За українськими законами, розселення російських громадян на території Криму кваліфікується як незаконне проникнення на територію України

Кремлівські пропагандисти говоритимуть з усіх екранів, що, мовляв, прості люди не винні, їм сказали, що можна переїздити, й вони переїхали. А якщо їх переселяти силою, проти їхньої волі, то це буде "геноцид російського народу, якого в ХХІ столітті ще не бачили", і порівнюватимуть цю ситуацію з депортацією з Криму кримськотатарського народу в травні 1944 року.

Можливо, що це все озвучуватиметься іншими словами, але сенс московських посилів буде один – не чіпайте громадян Росії, вони у себе вдома і нікуди не збираються переїжджати.

Тим часом, за українськими законами, розселення російських громадян на території Криму кваліфікується як незаконне проникнення на територію України.

Завезенні до Криму громадяни Росії або мають залишити українську територію, або нести кримінальну відповідальність, відповідно до статті 331

Що зафіксовано в статті 331. Незаконне перетинання державного кордону Кримінального процесуального кодексу України, де чітко зазначено: "Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але без відповідних документів чи дозволу – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років".

Тому, завезенні до Криму громадяни Росії або мають залишити українську територію, або нести кримінальну відповідальність, відповідно до статті 331.

Трюк із російським населенням Росія може спробувати і на Донбасі

Кваліфіковані та досвідчені українські юристи-міжнародники, за допомогою юристів з країн-партнерів України, мали б вже зараз визначитися з тим, як з правової точки зору вирішити питання нелегітимного перебування російських переселенців на українській кримський території. І те, яким чином організувати повернення назад до Російської Федерації незаконно поселених в Криму російських громадян.

Необхідно створити "Міжнародну комісію з питання незаконного поселення Росією в Криму російських громадян"

При цьому потрібно враховувати, що перед виведенням окупаційних військ з окупованої частини Донбасу, Росія може повторити "кримський досвід" і там. Масово розселивши своїх громадян на цій українській території, розраховуючи, що їх буде непросто виявити серед того місцевого населення, яке вже встигло отримати громадянство Російської Федерації.

На першому етапі підготовки до вирішення Україною проблеми російських переселенців в Криму, необхідно створити "Міжнародну комісію з питання незаконного поселення Росією в Криму російських громадян".

До якої могли б входити юристи не тільки з України, а й зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та представники низки інших країн, котрі підтримують незалежність і суверенітет Української держави.

А поки ця Комісія розпочне свою роботу, доцільно було б вже зараз, від імені держави Україна, подати позов до Міжнародного суду в Гаазі через незаконне перебування і поселення громадян Російської Федерації на території українського Криму. В якому чітко позначити вимогу – повернути всіх поселенців назад до Росії.

А також наполягати на тому, щоб усі побудовані незаконно в Криму, без дозволу України, військові об’єкти і будівлі були знесені, а сумнозвісний Кримський міст через Керченську протоку – демонтований.

Для України зараз дуже важливо винести питання російських поселенців на міжнародний рівень, оскільки окупація Криму Росією давно вже вийшла за рамки суто української проблеми, як би сильно не хотілося заплющувати на це очі канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, чи президенту Франції Емманюелю Макрону.

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