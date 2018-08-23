МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

"Запит на окупацію": журналістка пояснила, звідки в Росії взявся "Кримнаш"

3.2тЧитати новину російською

Влада Росії за допомогою пропаганди десятиріччями штучно формувала запит на окупацію Криму у простих росіян, які від самого початку не схвалювали такий крок.

Таку заяву зробила у ефірі ObozTV журналістка Лариса Волошина, коментуючи масову підтримку "Кримнашу" жителями РФ.

"У 1994 році у Криму запобігли спробі сепарації, розпочатій тодішнім президентом Криму Юрієм Мєшковим. Після цього "випадково" російський "Левада-центр" проводить опитування серед росіян - чи має Росія силою забирати Крим? І у 1994 році російські громадяни відповіли "ні", - нагадала журналістка.

"Ми знаємо, що перед окупацією Криму таке саме опитування "Левада-центр" проводив серед росіян. І росіяни відповіли - "так, це ж російська земля", - додала вона.

Новини
Українців попередили про нову небезпеку поїздок до Росії

Як наголосила Волошина, за 20 років пропаганда штучно створила в російському суспільстві запит на окупацію.

"Побєдобєсіє", "Кримнаш" - це спеціально ініційовані інформаційні атаки. Російська влада постійно суспільству доводить, як росіянам потрібен цей Крим", - пояснила вона.

"Насправді, щойно у Росії починаються будь-які проблеми, коли холодильник перемагає телевізор, постає питання грошей, пенсій, інфраструктури, росіянин приходить до тями від пропаганди і знову розуміє, що йому не потрібен цей Крим, що він його не бачив і бачити не хоче", - підсумувала журналістка.

Як повідомляв ObozTV, журналістка Лариса Волошина також звинуватила Росію у п'яти військових злочинах у Криму.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Лариса Волошина
Місце
Росія
Об'єкти
КримНовини Криму
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
6
Смішно
4
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Бля, она худеет что ли по методу савченко, которую так защищала пока та была в тюрьме РФ? Ебало отрастила, хуй объедешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
При разводе Украина ( как многие приличные женщины отдают подарки назад ) должна была это сделать,когда алкаш с дебилами Союз рушил,надо было на берегу договариваться,все подарки в зад возвращать,и Луганск с Донецком,и Харьков,жили бы щас рагули в Киэвско-галичанском уезде и в хуй бы не дули,таскали бы на здоровье палки горящие и партреты бандэры,ипачи под балаклавами прятали,и проблемы бы были не с РФ а с Гейропкой,там фашиков тоже недолюбливают.Нет пля вам надо в Нату лезть,бандерососов из тины доставать,вот щас и огребаете.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
долбоебка отбитая.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наші блоги