"Запит на окупацію": журналістка пояснила, звідки в Росії взявся "Кримнаш"

Влада Росії за допомогою пропаганди десятиріччями штучно формувала запит на окупацію Криму у простих росіян, які від самого початку не схвалювали такий крок.

Таку заяву зробила у ефірі ObozTV журналістка Лариса Волошина, коментуючи масову підтримку "Кримнашу" жителями РФ.

"У 1994 році у Криму запобігли спробі сепарації, розпочатій тодішнім президентом Криму Юрієм Мєшковим. Після цього "випадково" російський "Левада-центр" проводить опитування серед росіян - чи має Росія силою забирати Крим? І у 1994 році російські громадяни відповіли "ні", - нагадала журналістка.

"Ми знаємо, що перед окупацією Криму таке саме опитування "Левада-центр" проводив серед росіян. І росіяни відповіли - "так, це ж російська земля", - додала вона.

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Як наголосила Волошина, за 20 років пропаганда штучно створила в російському суспільстві запит на окупацію.

"Побєдобєсіє", "Кримнаш" - це спеціально ініційовані інформаційні атаки. Російська влада постійно суспільству доводить, як росіянам потрібен цей Крим", - пояснила вона.

"Насправді, щойно у Росії починаються будь-які проблеми, коли холодильник перемагає телевізор, постає питання грошей, пенсій, інфраструктури, росіянин приходить до тями від пропаганди і знову розуміє, що йому не потрібен цей Крим, що він його не бачив і бачити не хоче", - підсумувала журналістка.

Як повідомляв ObozTV, журналістка Лариса Волошина також звинуватила Росію у п'яти військових злочинах у Криму.

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