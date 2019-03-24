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Кримінальні справи проти Порошенка: в ЄС розставили крапки над "і"

2.3тЧитати матеріал російською

Європейське бюро з питань протидії зловживанням і шахрайству (OLAF) не відкривали розслідувань щодо президента України Петра Порошенка.

Таку інформацію підтвердили в прес-службі Представництва ЄС в Україні в коментарі "Європейській правді ", уточнивши, що будь-яку цікаву інформацію розглянуть в контексті звичайних процедур.

"OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України. У разі виникнення будь-якої інформації, яка може становити інтерес для розслідування, OLAF оцінить її в контексті наших звичайних процедур", – йдеться в повідомленні.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Волинь 24

Нагадаємо, що раніше в матеріалі українського видання з'явилася інформація, що "люди з команди Порошенка" підозрюються в "різних зловживаннях", які стосуються виведення і відмивання грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штабі президента України спростували ці дані, пояснивши, що до виборів залишилися лічені дні.

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Особа
Петро Порошенко
Теги
Європейський Союзрозслідування
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