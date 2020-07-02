Кримінальна відповідальність за прослуховування топчиновників: Єрмак пояснив суть ідеї

Введення кримінальної відповідальності за публікацію прослуховування розмов чиновників, яку ініціювали в Офісі президента, не загрожуватиме свободі слова в Україні.

Про це в коментарі "Новому времени" заявив керівник ОП Андрій Єрмак. За його словами, такий крок покликаний захистити іноземних партнерів під час їхніх бесід із українськими вищими чиновниками.

"Мета цієї ініціативи – прибрати токсичність з іміджу України, перестати асоціюватися з плівками і скандалами. І тут неважливо, публікуються вони для досягнення внутрішніх українських політичних цілей чи геополітичних результатів", – зазначив він.

Глава Офісу президента підкреслив, що в будь-якому випадку в оприлюдненні таких записів є загроза для інтересів нашої країни. Щоправда ніяких напрацювань щодо впровадження кримінальної відповідальності за це немає – все на рівні лише ідеї.

Єрмак додав, що перед написанням законопроєкту в оточенні президента Володимира Зеленського хочуть проконсультуватися з експертами.

Крім цього, він переконує, що запропонована ініціатива не стосуватиметься публікації аудіозаписів розмов, "які свідчать про злочини вищих посадових осіб України", зокрема, корупційні.

"Вона не поширюватиметься на роботу журналістів і не становитиме загрози для свободи слова", – підсумував Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс президент України готує проєкт закону, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників. Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що такий закон необхідний для "захисту державної безпеки".