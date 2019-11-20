Педофільський скандал в ''Слузі народу'' підтвердився: що відомо про нардепа Іванісова

У фракції "Слуга народу" ще один скандал. Цього разу ЗМІ опублікували матеріали кримінальної справи де вказано, що народний депутат Роман Іванісов у середині 90-х відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Цю інформацію підтвердив і Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Він сидів у одній з донецький в'язниць 2,5 роки, а потім різко почав займатися бізнесом. Це вже третій скандал за минулий тиждень у монобольшості, але реакції ні президента Володимира Зеленського, ні керівництва "СН" так і не з'явилося. Деталі — в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

ЗМІ оприлюднили інформацію —нардеп від фракції СН у середині 90-х років відбув покарання за зґвалтування. Про це заявив і Генеральний прокурор;

Також відомо, що Іванісов аж ніяк не "нове обличчя" в українській політиці. Раніше він вже балотувався до місцевих рад від партій "Батьківщина" і "Блок Петра Порошенка "Солідарність";

Партія "Слуга народу", Офіс президента і сам Володимир Зеленський, як і в ситуації з резонансними прослушками "Юзика", ніяк не реагують.

Ґвалтівник у Раді?

Екснародний депутат Ігор Мосійчук опублікував інформацію про скандальне минуле нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова. Його було затримано 14 вересня 1995 року Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який був чинний на той час.

Роман Іванісов

Інформація про судимість Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Інформація про судимість Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Інформація про судимість Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Інформація про судимість Telegram-канал Ігоря Мосійчука

22 вересня його відправили в СІЗО, з якого, за рішенням суду, відпустили через три дні. 25 жовтня того ж року Іванісова затримали повторно, а 21 березня 1996 року його засудили до 3,5 років позбавлення волі, з яких 2,5 він відбув у виправній колонії загального режиму.

Інформацію підтвердив і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. "Перевірка була здійснена. Не ГПУ, а відповідними органами. Все підтвердилося. Судимість погашена і вважається, що зараз він несудимий", – розповів генпрокурор.

Журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook доповнює — сидів нинішній "слуга народу" в Маріупольській виправно-трудовій колонії, і це "одна з найжорсткіших донецьких зон".

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Довідка

Юристка-кримінологиня Ганна Маляр стверджує — довідка, опублікована Іванісовим, може бути цілком реальною. Річ у тім, що судимість за законом може зніматися судом або гаситися через деякий час після відбуття покарання.

"І після цього громадянин вважається несудимим, тобто має право, наприклад, балотуватися в депутати й писати в анкеті "не судимий". Але особа на все життя залишається такою, що раніше притягувалася до кримінальної відповідальності", — підкреслила Маляр.

Але і це ще не все. Одне з джерел OBOZREVATEL повідомило, що нардеп може бути замішаний ще у двох кримінальних справах, датованих 2005 і 2008 роками. Але остаточного підтвердження вказаним фактам редакція ще не отримала, тому стверджувати про це на 100% не може.

"Нове обличчя" в партії Зе?

Коротка довідка: Роман Іванісов, 1978 року народження, виходець із Бердянська (Запорізька область). У його офіційній біографії зазначено, що з кінця 90-х займався бізнесом, з 2003 року живе в Києві. З 2005 року працював генеральним директором ТОВ "Укр Нафта Пром — Альянс".

З 2016 року — співзасновник і головний юрист у ТОВ "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", з того ж року — співзасновник ТОВ "Санрайз медикал". У 2016-2017 роках був керівником ТОВ "Костопільагроінвест". З 2006 року — співзасновник дочірнього підприємства "Аква Волинь". Обраний до Верховної Ради від 153 одномандатного округу в Рівненській області.

Маловідомий широкому загалу нардеп має досить об'ємний список різних політичних посад. За останні 10 років він неодноразово змінював політичні проєкти, переходив з однієї партії в іншу.

Встиг нардеп побувати і на офіційних прийомах у США

Так, у відкритому доступі на сайті Рівненської обласної ради сказано, що Іванісов є ще й депутатом VI скликання за списками партії "Батьківщина". На сайті відкритої бази помічників народних обранців "Посіпаки" зазначено, що у 2012 році нинішній "слуга" був помічником члена партії "УДАР" Віталія Чугуннікова.

А в 2015 році балотувався до Рівненської обласної ради як член партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Що чекає Іванісова?

У партії "Слуга народу" на час виходу публікації виразного коментаря стосовно судимості Іванісова немає. Як і в ситуації зі скандальними розмовами колишнього "кварталівця" Юрія Корявченкова ("Юзика").

Коротке зауваження щодо ситуації висловив лише глава фракції "СН" Давид Арахамія. Він заявив, що якщо судимість Іванісова офіційно підтвердиться, то це питання винесуть на обговорення фракції.

"Будемо вивчати, щоб розрізняти фейки від фактів... Якщо з'ясується, будемо виносити на фракцію", — відповів Арахамія.

Щоправда, яке саме рішення гіпотетично можуть ухвалити "слуги", так і невідомо. З огляду на все, партія вчергове просто викинуть з голови скандал, який суттєво "вдарить" по рейтингу політсили.

OBOZREVATEL також спробував зв'язатися із самим Іванісовим, але поки безуспішно. На повідомлення в Facebook і Whatsapp нардеп не відповідає з вечора вівторка, 19 листопада.

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