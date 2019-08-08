"Крим звільняти треба!" У Меджлісі відповіли Зеленському

У Меджлісі кримськотатарського народу закликали президента України Володимира Зеленського говорити не про "повернення Криму", а про його звільнення.

Про це заявив в ефірі ObozTV заступник глави Меджлісу Артем Чийгоз, коментуючи виступ Зеленського перед кримськотатарською громадою в Туреччині 7 серпня.

"Це емоційна частина виступу, і загалом з цієї точки зору він (Зеленський. – Ред.) хороший меседж сказав. Але в той же час... Має змінитися формулювання. Що це означає – "Крим повернеться"? Крим звільняти треба!" – наголосив Чийгоз.

На його думку, також не дуже зрозуміла обіцянка глави держави спростити можливість відвідування Криму.

"На мій погляд, якихось особливих складнощів у процедурних питаннях перетину кордону немає... Що стосується кримських татар, які проживають в Туреччині – то обов'язковим є відвідування Криму через Київ, через Україну. І ніяк інакше", – зазначив він.

Чийгоз переконаний, що майбутня підтримка президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана – зокрема, в питаннях звільнення українських політв'язнів в РФ – багато в чому залежить від риторики Зеленського.

Заступник голови Меджлісу нагадав, що саме за допомогою Ердогана в 2017 році звільнили його самого та Ільмі Умерова.

"І Ердоган всі ці роки, наскільки нам відомо, на всіх зустрічах ставив питання звільнення наших політв'язнів. Незалежно від прізвища і національної приналежності", – розповів він.

"Наскільки це буде зараз успішним – в першу чергу, залежить від України і від президента Зеленського. Якщо риторика Зеленського стане більш категоричною і принциповою, то і підтримка на міжнародних майданчиках, в тому числі Туреччини, буде більш жорсткою і впевненою", – запевнив Чийгоз.

Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 7 серпня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини.

Він провів переговори з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також виступив на відкритті Об'єднаного центру кримськотатарської діаспори Туреччини в Анкарі.

"Я точно знаю, що настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну і роз'єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом, і надалі в його історії будуть тільки щасливі свята", – сказав Зеленський.

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