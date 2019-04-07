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Крим – Україна: європейська "наречена Путіна" зробила несподівану заяву про санкції

7.9тЧитати матеріал російською

Австрія продовжить дотримуватися санкцій Євросоюзу стосовно Росії, тому що вони були введені через порушення міжнародного права.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Карін Кнайсль, яку називають "нареченою Путіна", передає телеканал ORF-2.

"Ми ніколи з них (санкцій. – Ред.) не виходили. Чому? Тому що ми ставимо на передній план повагу міжнародного права. Анексія (Криму. – Ред.) - це порушення міжнародного права", - сказала вона.

Карін Кнайсль і Володимир Путін

Карін Кнайсль і Володимир Путін

RT

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Кнайсль нагадала, що санкції ЄС були введені в 2014 році, з тих пір постійно продовжувалися і недавно були знову продовжені на півроку одноголосно партнерами по Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
...Карин Кнайсль, которую называют "невестой Путина"... А вот интересно, кроме укроСМИ кто-нибудь ещё её так называет?
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