Австрія продовжить дотримуватися санкцій Євросоюзу стосовно Росії, тому що вони були введені через порушення міжнародного права.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Карін Кнайсль, яку називають "нареченою Путіна", передає телеканал ORF-2.

"Ми ніколи з них (санкцій. – Ред.) не виходили. Чому? Тому що ми ставимо на передній план повагу міжнародного права. Анексія (Криму. – Ред.) - це порушення міжнародного права", - сказала вона.

Карін Кнайсль і Володимир Путін RT

Кнайсль нагадала, що санкції ЄС були введені в 2014 році, з тих пір постійно продовжувалися і недавно були знову продовжені на півроку одноголосно партнерами по Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін відвідав весілля Кнайсль, що викликало справжній скандал в політичному середовищі. Через запрошення російського лідера Кнайсль пропонували піти у відставку.

В результаті Путін запізнився на церемонію, незважаючи на те, що для нього перекрили трасу. Він привіз з собою в якості подарунка козаків.

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