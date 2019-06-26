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"Крим — це Україна!" Порошенко подав потужний сигнал-попередження Путіну

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Завдяки єдності і солідарності українців настане той день, коли кримськотатарський прапор поруч із українським знову гордо майорітиме у звільненому від агресора українському Криму.

Таку заяву зробив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко. Він привітав наших співвітчизників у окупації з Днем кримськотатарського прапора на своїй сторінці у Facebook.

"Для всіх нас в Україні він став невід'ємним символом єдності і твердості духу кримськотатарського народу. Цей прапор — символ любові і вірності рідній землі. Незважаючи на всі виклики і злигодні, незламний кримськотатарський народ завжди повертався на свою історичну землю. Так і буде, тому що Крим — це Україна!" — сказав він.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко назвав повернення Росії до ПАРЄ потужним викликом Україні. Він зазначив, що це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала наша країна за останні п'ять років.

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Тема
анексія Криму
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Golan Sim
Golan Sim
И снова наш шоколадный опарыш, пошатываясь, что-то МОЩНО промычал.. ))
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Похоже, Петя пересел с водки на тяжелые наркотики. Мы его теряем...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Когда он был президентом на его "мощные сигналы" клали большой и толстый, а сейчас он кто?
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