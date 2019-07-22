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Крим — це Україна? Медведчук зізнався, про що наодинці говорив із Путіним

2.6т Читати матеріал російською

Крим відповідно до Конституції і чинного законодавства є українським, про що відомо президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це в інтерв'ю "Ехо Москви" розповів кум Володимира Путіна і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук.

"Крим – відповідно до Конституції і чинного законодавства – це Україна. Крим – це те питання, з приводу якого офіційна Росія заявляла неодноразово, що вона не готова вести ні з ким переговори. Тому ви візьміть за дужки, включайте всередину дужок. Можуть бути різні варіанти. Але на сьогодні треба домовлятися про мир там, де йдуть бойові дії, там, де гинуть люди, там, де руйнується інфраструктура. Це місце називається Донбас", – повідомив політик.

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Медведчук зазначив, що Путіну відома його позиція щодо Криму, і він її не приховує.

"Ми з Володимиром Володимировичем не обговорюємо тему приналежності Криму. Але він знає мою позицію: я вважаю, що Крим – це Україна", – підкреслив він.

Медведчук і Путін

Медведчук і Путін

радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук заявив, що буде допомагати президенту України Володимиру Зеленському в питаннях, де у них спільне бачення.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Крим
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