Крим топить Путіна? Джемілєв розповів про пастку, в яку потрапила Росія

Якщо в 2014 році захоплення Криму підняло рейтинг президента Росії Володимира Путіна, то зараз це його, навпаки, топить.

Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL лідер кримськотатарського народу, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв, Крим стає для Путіна головним болем.

Крим топить рейтинг Путіна

"Уже дуже багато хто розуміє, що якщо раніше мешканці Криму приїжджали в Москву і їх зустрічали як героїв, то тепер вони більше викликають роздратування. Ніби вони винні в тому, що в Росії зараз все погано", – зазначив він.

На думку Джемілєва, це була така пастка Заходу для РФ, в яку її вдало загнали.

"На жаль, на Заході є сили, які вважають, що чим більше Крим буде в руках Росії, тим краще, тому що півострів буде все більше послаблювати цю агресивну країну. Але для нас це катастрофічно, так як кожен день окупації – це величезна втрата для нашого народу", – підкреслив політик.

Він додав, що кримські татари зацікавлені в якнайшвидшій деокупації, що також в інтересах самої Росії.

Як писав OBOZREVATEL, США і ЄС в черговий раз закликали Росію негайно повернути контроль над анексованим Кримом Україні.

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