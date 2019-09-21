"Крим - не моя країна!" У мережі спливли цинічні слова Путіна

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон видав мемуари, в яких, зокрема, розповів про своє знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кемерон характеризує Путіна як "націоналіста старого гарту" і цитує його слова про Крим і Україну, повідомляє BBC.

Відзначається, що на саміті "Великої вісімки" Девід Кемерон зустрівся з Володимиром Путіним і розповів йому про свою давню подорож до СРСР, перерахувавши міста, в яких тоді побував: Москва, Ленінград, Ялта, Київ... Путін, за спогадами Кемерона, перервав його словами: "Ялта і Київ – вже не частина моєї країни".

У мемуарах екс-прем'єр Британії так згадує той діалог: "Я на мить побачив сильний особистий біль, який розвал Радянського Союзу заподіяв цьому націоналісту старого гарту".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський юрист Юрій Шуліпа пояснив, яким чином президент РФ Володимир Путін розраховує "узаконити" анексію Криму.

Окупанти також обговорюють ініціативу про перейменування півострова на Республіку Крим – Тавриду.

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