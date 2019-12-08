"Крим і Донбас – Україна!" Гончарук розкрив перші деталі плану Зеленського в Нормандії

Прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що під час переговорів у "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі не може бути й мови про здачу національних інтересів України.

Про це він повідомив в ефірі "ТСН.Тиждень". Гончарук сказав, що план А полягає в тому, щоб врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом, рухатися до миру, при цьому, звичайно, відстоюючи національні інтереси (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ні про яку здачу інтересів, в сенсі відмови від територіальної цілісності, від суверенітету не може йти мова принципово. Крим і Донбас – це територія України, там живуть українці, і ми будемо боротися за них, за їх повернення додому настільки, наскільки це можливо", – заявив він.

Олексій Гончарук Урядовий портал

За словами Гончарука, президент ставить перед собою на цих переговорах два головні завдання – припинення вогню і повернення утримуваних українців на батьківщину.

"Після цього ми можемо говорити про те, щоб проводити вибори на цій території. Але вибори за правилами ОБСЄ. Це означає, що має бути забезпечено волевиявлення. Це означає, що над людиною, яка буде ставити свій голос, не повинна стояти людина зі зброєю, його не повинні змушувати, він не повинен боятися. А це, безумовно, означає, що на цій території не може перебувати жодна іноземна збройна сила, яка потенційно може загрожувати волевиявленню", – зазначив прем'єр-міністр України.

Гончарук також заявив, що не поділяє песимізму щодо того, що "Європа має намір здавати Україну, примушувати її до якихось домовленностей".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

Перший президент Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які заявили, що виходять на Майдан перед "нормандським" самітом. Він закликав їх підтримати українську сторону на переговорах.

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