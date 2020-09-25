Крим і Донбас стали блендером, який перемолов російську опозицію, – Казарін

Анексія Криму і вторгнення на Донбас стали блендером, який "перемолов російську опозицію до стану повної нерозрізненості".

Як пише журналіст "Крим.Реаліі" Павло Казарін, вторгненням в Крим керівництво РФ зуміло об'єднати навколо себе найрізноманітніші ідеологічні групи.

"Всі ті, хто в 2011 році вимагав зміни влади, в 2014-му стали мріяти про танкові клини, експансію і нові державні кордони", – зазначив він.

За словами Казаріна, Кремль подарував кожному саме те, що той хотів. Російським лівим – з їх риторикою про боротьбу зі світовим капіталом, він запропонував війну зі світовим гегемоном.

"Вони всі відправлялися на Донбас, щоб битися там з кока-колою, глобалізацією та транснаціональними корпораціями", – підкреслив журналіст.

Російських націоналістів Москва відправила воювати на Донбас за "російську ідентичність", прапори царської Росії і державну велич. Вони сиділи там в одних окопах з неорадянськими імперцями, які мріяли відродити "радянський народ" під червоними стягами з серпом і молотом.

"Всі ті, хто ще недавно не подавав один одному руки, знайшли для себе точку перетину. В прицілі якої опинилася наша країна", – констатував Казарін.

На його думку, всіх їх об'єднувала жага реваншу: незалежно від того, до якої частини спектра зараховували себе російські опозиціонери – травма розпаду імперії виявилася важливішою.

Журналіст нагадав, що з фантомними болями стикалися майже всі країни Європи, яким випало бути імперіями.

"У п'ятдесяті роки французи билися при Дьенбьенфу, щоб повернути під контроль французький Індокитай. У шістдесяті Бельгія вторгалася в Бельгійське Конго. Вся друга половина двадцятого століття – це безперервний процес розпаду європейських імперій, в ході якого колишні метрополії намагалися військовим шляхом приструнити повсталі колонії", – пише він.

Казарін, додав, що те, чим сьогодні займається Кремль, – це все ті ж граблі, по яких бродили європейські столиці півстоліття тому. Проблема лише в тому, що Москва відмовляється брати до уваги чужий досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожен росіянин через анексії Криму щорічно недолічується до 2 тис. доларів.