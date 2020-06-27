Крим і Донбас можуть повернутися до складу України цього року, – Швець

Крим і Донбас можуть повернутися до складу України в цьому році.

Таку заяву в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону зробив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Запис розмови був опублікований на YouTube-каналі Гордона (щоб подивитися відео, поскрольте новину до кінця).

"На місці пана Зеленського, я б не поспішав ухвалювати жодних рішень щодо Донбасу, які не можна було б потім – через місяць, два, пів року – якимось чином змінити, переграти і т.д. Не треба зараз ухвалювати доленосних рішень", – порадив Швець.

Ситуація з Кримом, вважає Швець, залежить від того, що буде з Росією, включно з можливим звільненням Путіна, усуненням від влади з подальшим "ходінням на уклін" до Вашингтону і фактично капітуляцією.

"Тобто ви допускаєте, що теоретично можливо, що навіть цього року або наступного Донбас і Крим повернуться Україні?" – уточнив Гордон.

"В принципі, так", – підтвердив Швець, провівши паралель із періодом розпаду СРСР.

За його словами, щоб провести процес капітуляції Росії доведеться "повернути все забране" і взяти на себе відповідальність за всі вибухи і теракти.

"Що стосується Донбасу, я б дуже подумав, чи брати його назад зараз, у цій ситуації", – попередив ексрозвідник КДБ.

"Якщо ви зараз повернете собі Донбас – це все одно, що взяти і зробити собі укол із коронавірусом. Ви не потягне його економічно. І він не потрібен вам економічно. Вам потрібно розвивати ваш колосальний інтелектуальний потенціал – це ваші айтішники", – наголосив Швець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, також Швець вважає, що в цій ситуації президенту України Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, глава РФ буде використовувати це як для свого піару, так і для приниження України і її лідера.