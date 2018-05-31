"Крим і Донбас ми вже втратили": Кравчук виступив за автономію всіх регіонів

Україна не повинна боятися автономії своїх регіонів, якщо вона буде заснована на "високих принципах", прописаних в Конституції.

Таку думку в ефірі телеканалу Zik висловив перший президент України Леонід Кравчук.

"Я не боюся автономії, якщо вона побудована на високих принципах. Якщо в Конституції України вказати, що будь-яка регіональна одиниця може поставити питання про вихід з України, але для цього повинна голосувати вся країна, то в цьому немає ніяких загроз", - упевнений він.

Так, за його словами, якщо, наприклад, Донбас хоче незалежного статусу, то підтримати, або не підтримати це рішення повинні всі інші області країни.

При цьому, Кравчук вважає, що за Україною в разі автономій залишається відповідальність за ВСУ, оборону, безпеку і міжнародні відносини.

"І ми не повинні цього боятися. Що ж стосується застережень про те, що так ми втратимо територіальну цілісність, то хіба ми вже не втратили? Ми територіально втратили Крим, не маємо впливу на Донбасі, і сьогодні в цих регіонах не залишилося нічого українського. Тому не можна сидіти і спостерігати за цим, потрібно пропонувати щось нове. І, безумовно, мої пропозиції не є істиною в останній інстанції", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко анонсував зміни до Конституції з кримськотатарської автономії.