Криклія і посла України не пустили на зустріч із прем'єром Казахстану через фальшиві ПЛР-тести – джерело

Дар'я Дурова Політика 18:24, 12.11.2020 Оновлено: 18:45, 12.11.2020

Міністра інфраструктури Владислава Криклія та посла України в Казахстані Петра Врублевського нібито не допустили на зустріч із прем'єр-міністром Республіки Аскаром Маміним через фальшиві тести на COVID-19.

Про це OBOZREVATEL повідомило інформоване джерело. Зазначимо, що офіційних коментарів щодо цієї інформації поки немає.

Зустріч українських чиновників із казахстанським прем'єром повинна була відбутися у четвер, 12 листопада.

Згідно з протоколом служби безпеки прем'єр-міністра Республіки Казахстан, як повідомило джерело, у всіх, хто контактує з Маміним, повинен бути при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Аскар Мамін, прем'єр Казахстану
primeminister.kz

Криклій та Врублевський на зустріч приїхали нібито з підробленими результатами аналізів.

За даними джерела в Комітеті національної безпеки Казахстану, те, що довідки фальшиві, з'ясувала служба безпеки прем'єр-міністра Маміна.

У результаті Криклія і Врублевського на зустріч із прем'єром не пустили. Можливо, після подібного міжнародного скандалу український міністр повинен задуматися про відставку.

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