"Кричав до хрипоти, отримали по шапці всі": з'ясувалася мета візиту Суркова на Донбас

Під час візиту помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова на Донбас ставилося питання "паспортизації" жителів окупованих територій.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав Фашик Донецький. "Для Асланбека Дудаєва (Суркова. – Ред.), який щиро і за правом вважає територіальні непорозуміння своїм дітищем, це питання стоїть дуже строго, адже рівень "паспортизації" оцінюється і Сурковим, і самою Москвою як визнання місцевими жителями "республіки", – стверджує автор.

За його словами, Сурков на нараді з представниками "ДНР" "кричав до хрипоти, отримали по шапці всі" – від чинного ватажка терористів Дениса Пушиліна, до так званих мерів і міністрів фейкової "держави".

Владислав Сурков

Після потоку нецензурної лайки та всіляких погроз він начебто поставив жорстку вимогу: мінімум 80% жителів окупованих територій якомога швидше мають бути "паспортизовані".

Причина терміновості, написав блогер, вельми зрозуміла, адже "без "паспортизації" незрозумілими папірцями весь проєкт Недоросія руйнується".

Фашик Донецький також підвів підсумки вимог Суркова і навів причини, чому саме "паспортизації" той приділив пильну увагу.

За його словами, по-перше, вимога свідчить про те, що проєкт "Новоросія" "здихає". По-друге, однієї "ідеології" недостатньо, оскільки "життя на окупованих територіях тільки гіршає, економічного процвітання немає і бути не може".

"Скоро в Донецьку "паспорт" динири викликатиме огиду. Причина – примусові методи, до яких обов'язково дійде окупаційна типу влада для того, щоб виконати наказ Асланбека Дудаєва", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після візиту Суркова в Донецьк у "ДНР" заговорили про очікуване усунення Пушиліна з посади "глави". Його місце займе так званий мер окупованої Горлівки Іван Приходько.

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