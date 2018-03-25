Кремлю не до війни в Україні: Піонтковський розповів про складне становище Путіна

Президенту Росії Володимиру Путіну не до війни в Україні, він думає, як утриматися при владі.

Створивши собі образ вождя, глава РФ не знає, як залишитися в кріслі, заявив в інтерв'ю "Апострофу" російський журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

"У нього (Володимира Путіна. - Ред.) є грамотні військові і дипломати, які розуміють, чим закінчиться масштабна ескалація війни в Україні, скажімо, похід на Маріуполь або, не дай Бог, на Київ. Йому зараз не до цих речей. Для нього головне - як-небудь протриматися у владі", - зазначив Піотковскій.

За його словами, глава Росії поки не знає, як саме це зробити.

"Наприклад, якщо б він реально пішов з Донбасу, залишившись в Криму - це не дуже сподобалося б Україні, а Захід би вітав. Ніхто це, звичайно ж, не визнає, але Захід закриє на це очі на деякий час. Згадаймо, як було з Прибалтикою. Штати ж не визнали анексію Прибалтики (СРСР. - Ред.), але він навіть на це не може піти, тому що створив собі образ великого вождя "русского мира", і будь-який крок до якогось компромісу розглядатиметься як його поразка і він не втримається навіть у своїй бригаді", - вважає журналіст.

Він підкреслив, що у Путіна зараз дуже складне становище.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Піонтковський пояснив надзвичайну небезпеку Росії при Путіні.