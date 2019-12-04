"Кремлівські наративи": Тука запідозрив Зеленського в грі на Москву

Після того, як президентом України став Володимир Зеленський, в Україні все частіше почали лунати тези, які раніше звучали виключно з вуст представників Кремля.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З перемогою Зеленського в українському політикумі запанували абсолютно стовідсоткові кремлівські наративи – особливий статус (до появи Зеленського на офіційному рівні, цей термін використав лише Медведчук), закон про особливий статус (такого закону не існує, є закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах), блокада Донбасу (ніколи такого не було, і блокади Донбасу не існує апріорі)", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Крім того, Тука підкреслив, що теза про необхідність миру, про який постійно говорить Зеленський, ніяк не наблизить Україну до перемоги над окупантом своїх територій.

"До речі, я разів 20 передивився відео перебування Зеленського в Золотому, коли він спілкувався з ветеранами біля багаття. Я ще тоді звернув увагу, що він вперше озвучив мрію свого геніального "плану Зеленського" – заморожування. Тоді він сказав, що існують процеси, які краще заморозити", – обурився Тука, вказуючи на небажання президента вести активну боротьбу з агресором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не має наміру починати активні бойові дії на Донбасі. Президент засудив заклики активістів повернути Донбас силовим шляхом і висловив упевненість, що гасла відвойовувати захоплені території ініціює попередня українська влада.

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