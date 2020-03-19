Что Путин сделает с украинскими олигархами и политиками после захвата Украины с помощью Минских соглашений?

С помощью этих фейковых договоров Путин хочет заставить Украину принять новую Конституцию, читайте - сдать национальные интересы нашей страны. И превратить Украину в федерацию с последующим развалом на части. Это настоящая цель "Минска".

Абсолютно очевидно, что если путинскому плану под названием "Минские соглашения" суждено быть реализованным в 2020 году с помощью украинских олигархов и политиков-предателей, то московские чекисты заберут у них после захвата Украины и деньги, и власть.

Владимир Путин

Чекистам не нужны конкуренты. Все украинские олигархи и политики станут просто никем в путинской Украине.

Ведь российские чекисты с 1991 года тянутся к власти в Украине не для того, чтобы гарантировать предателям сладкую жизнь. У Москвы есть свои олигархи, с не меньшими аппетитами, чем у украинских. Не будьте наивными.

И еще. Чекисты предателям не верят. Они их разводят, а потом отправляют в расход. Подтверждено многократно исторически.

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