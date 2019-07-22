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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
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Медведчук позорно проиграл Зеленскому: Кремль недоволен

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Медведчук, которому силами российского широко-вещательного на Украине телевидения оказали дистанционную выборную поддержку, недоволен результатами голосования своих же громадян. Его "почетное" второе место на выборах в Раду, достигнутое благодаря кумулятивному эффекту от знаменитого и постоянно афишируемого российского кумовства, на самом деле мало что значит.

"Опозиційна платформа – За життя", получившая всего 13% голосов, ни на что влиять не сможет; оглушительную победу одержала партия Зеленского "Слуга народа", поставив парламент под полный контроль. Потеряно около 1/3 пророссийского электората.

Стратегия патронов Медведчука должна была бы учитывать негативный опыт кандидатов-губернаторов, заручившихся якобы значимой пиар-поддержкой гаранта, во время ЕДГ-2018. По факту "поцелуй первопрестольного дементора" оказался электорально-смертельным, что и привело к позорному проигрышу ставленников Президента.

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Вся ответственность за Украину теперь на Зеленском

Давить на сопредельного соседа образом Путина, ставшим демоническим для украинцев – форменный политтехнологический идиотизм. Медведчук набрал бы больше процентов, если наоборот всячески дистанцировался от руки Кремля. Проводя параллель отношений с Путиным в формате российских реалий, хочется напомнить, что дальневосточному Кожемяко, чтобы достичь "перемоги" в третьем туре губернаторских выборов, пришлось не только опасно самоустраниться от руководящего центра в лице Президента, но и идти по опасной грани местечкового сепаратизма.

Итоги пятилетней работы внешнеполитического блока и кураторов украинского направления неутешительны и даже, можно сказать, провальны. Самое время для критического рассмотрения ретроспективы результатов международной политики РФ в отношении соседей.

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Кремлівський мамкознавець Кремлівський мамкознавець
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Російсько-український конфлікт Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
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