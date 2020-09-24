Тихо, не слышно, на цыпочках крадется слон в посудную лавку. Вы прослушали краткую характеристику действий России в международной политике.

С этой слоновьей грацией сравнится разве что российская месть. Беспощадная, бессмысленная и очень смешная. Особой пикантности этой мести придает тот факт, что Кремль все это делает с невероятно серьезным видом. Не реагируя на хохот вокруг...

Итак, сегодня двум российским дипломатам в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре страны. Министерство внутренних дел республики уже объявило их персонами нон-грата, а также заявило, что они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Второй эпизод за год, кстати. Рецидивисты, что с них взять. И это в Болгарии! В стране, очень лояльной к РФ. В стране, где российский бизнес уверенно контролирует приличный сегмент экономики, энергетику и имеет неплохие позиции в политике. Но со своими шпионскими играми, которые усугубляют периодические провалы, РФ уверенно свои позиции ухудшает. Самостоятельно - без происков "коварного Запада". Впрочем, Западу Кремль тоже успевает наступать на ноги, за что получает свежую порцию проблем. Так Министерство финансов Соединенных Штатов добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США. Финляндия в этом списке пусть вас не обманывает.

Там восемь компаний российского происхождения, которые зарегистрированы на одном адресе. Кто создал Кремлю проблемы и дал повод для новых санкций? Сам Кремль и дал. А я напомню, что 10 сентября ЕС официально продлил персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

То есть - со всех сторон падают камни на и без того не слишком здоровую голову. Ну и как же во всех этих историях России ответить? А вот тут и приходит время русской мести. Беспощадной, как я писал, и бессмысленной. Российская Федерация расширила ответные санкции против Европейского союза. Ряду официальных лиц запрещен въезд на территорию России.Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Держитесь крепче - они указали и причину. "МИД России отмечает, что Евросоюз в последнее время отметился недружественными шагами в отношении Москвы". Все - не полюбуются теперь европейские политики пейзажами Мордовии, не пройдутся уютными улочками Сызрани или Воронежа. Придется довольствоваться Альпами и Парижем...