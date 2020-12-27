Кремль звинуватив Київ у пасивності для припинення війни на Донбасі

Кремль звинуватив Київ у пасивності при реалізації Мінських домовленостей для припинення війни на Донбасі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що її "видно неозброєним оком", пише ТАСС. Він сказав, що врегулювати конфлікт з часом стає "все складніше".

Він вчергове заявив, що на сході нашої країни йде "внутрішньоукраїнський конфлікт".

"Ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не є учасниками або сторонами цього конфлікту. І Росія, і Німеччина, і Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні врегулювати цей конфлікт", – сказав він під час етеру на одному з російських телеканалів.

Водночас, на його думку, "пасивність Києва" викликає "розчарування в Парижі та Берліні по багатьох моментах цієї ситуації".

Він підкреслив, що від української сторони до Москви не надходять пропозиції про контакти.

"Зараз ніхто особливо й не дзвонить", – сказав він.

Пєсков заявив, що "процес виконання тих самих домовленостей, які були досягнуті в Парижі, і виконання мінського комплексу заходів не те що забуксувало, оскільки якісь поодинокі положення вдалося дійсно реалізувати, але в цілому, найголовніше – ніхто за них навіть не брався".

Збройний конфлікт на сході України Росія та підконтрольні їй бойовики так званих ЛНР і ДНР почали відразу після анексії Криму навесні 2014 року. Російська влада офіційно не визнає вторгнення в Україну, попри численні факти та докази.

Мінський протокол щодо припинення вогню на Донбасі був підписаний 5 вересня 2014 року.

У лютому 2015-го в Мінську глави України, Росії, Франції та Німеччини підписали декларацію та комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Документи передбачали припинення військових дій і виведення незаконних збройних формувань з окупованих РФ територій, створення необхідних умов для проведення місцевих виборів тощо. Поки що ці угоди не виконані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що Росія має намір отримати "пакет акцій" України, можливість впливати на зовнішню та внутрішню політику країни.

Про це розповів журналіст, блогер, член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. На його думку, Мінські угоди не виконуються тому, що РФ хоче нав'язати Україні легалізацію незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР"