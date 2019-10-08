Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:23
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Можуть використати вплив": у Кремлі закликали США "натиснути" на Україну

2.6т Читати матеріал російською

У Кремлі закликали США "використовувати вплив" на Україну, щоб забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Відповідну заяву зробив спікер президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть "Крим.Реалії".

"США можуть, звичайно, використовувати вплив, який чинять на Київ, щоб змусити Україну якомога швидше виконати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей", – заявив він.

Однак, за словами Пєскова, Москва не підтримує участь Вашингтона в переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі у "нормандському форматі".

Новини
"Зеленський на шляху капітуляції!" Портников розкрив план Путіна щодо "нормандської зустрічі"
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Facebook Дмитро Пєсков

Як писав OBOZREVATEL, також Пєсков заявив, що ідеї підключення США до "нормандського формату" не знаходять підтримки в його учасників.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
27
34
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
ща трамп на второй срок пойдет и надавят))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Курдов амеры уже слили ,чубатые на очереди.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel