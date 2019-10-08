"Можуть використати вплив": у Кремлі закликали США "натиснути" на Україну

У Кремлі закликали США "використовувати вплив" на Україну, щоб забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Відповідну заяву зробив спікер президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть "Крим.Реалії".

"США можуть, звичайно, використовувати вплив, який чинять на Київ, щоб змусити Україну якомога швидше виконати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей", – заявив він.

Однак, за словами Пєскова, Москва не підтримує участь Вашингтона в переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі у "нормандському форматі".

Дмитро Пєсков Facebook Дмитро Пєсков

Як писав OBOZREVATEL, також Пєсков заявив, що ідеї підключення США до "нормандського формату" не знаходять підтримки в його учасників.

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