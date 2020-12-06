Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензязаявив, що країни, які бойкотували організовану російським представництвом зустріч у Раді безпеки ООН з участю представників так званих "народних республік" окупованої частини Донбасу, "викрили себе і явно зайняли одну зі сторін у цьому конфлікті, замість того, щоб бути неупередженими посередниками", – пише Віталій Портников для Радіо Свобода. – А так як серед цих країн були і представники Німеччини і Франції, Небензя ще раніше засумнівався навіть у доцільності нових самітів у "нормандського форматі".

Роздратування російського дипломата викликала відмова цілої низки західних країн від присутності на зустрічі з представниками маріонеткової "влади". Постійне представництво США виступило зі спеціальною заявою, в якій наголошено, що "ця зустріч була явною спробою представити помилковий і оманливий сюжет, що стосується конфлікту на сході України". "Ми категорично відкидаємо припущення Росії про те, що вона діє як посередник у внутрішньому конфлікті" – заявило американське представництво, чия позиція була підтримана делегаціями низки інших країн-членів НАТО і Євросоюзу.

І, незважаючи на те, що Кремлю вдалося залучити до зустрічі з маріонетками представників делегацій країн-союзників і деяких держав "третього світу", головна мета заходу – демонстрація нібито "внутрішньої" природи конфлікту в Україні – досягнута не була. А без успіху цієї демонстрації не варто навіть і думати про скасування західних санкцій проти Росії. Більш того, багато спостерігачів зараз висловлюють думку, що після приходу до Білого дому нової адміністрації ці санкції можуть тільки посилитися.

Російські окупаційні війська як "миротворчий" контингент

Володимир Путін та інші російські керівники говорять про необхідність прямих переговорів Києва з керівництвом "народних республік" буквально з перших днів після початку війни на Донбасі. І мета цих практично ультимативних вимог є очевидною, вона окреслена у заяві американського представництва при ООН. Росії не комфортно у ролі країни-учасниці конфлікту, вона хотіла б виглядати посередником, але при цьому зберігати повний контроль над окупованим регіоном.

Аналогічний сценарій вже застосовувався Москвою неодноразово. Миротворці – російські військові – перебувають у фактично окупованому Москвою Придністровському регіоні Молдови. І днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вкрай роздратовано відреагували на пропозицію обраного президента Молдови Маї Санду про заміну цих миротворців цивільною місією. Російські миротворці з мандатом СНД до останньої російсько-грузинської війни перебували на території Південної Осетії і Абхазії. І ось зараз російські миротворці з'явилися у Нагірному Карабасі.

Якщо можна було б довести, що в Україні – "внутрішній конфлікт", залишилося б лише перетворити російські окупаційні війська і їхніх найманців на Донбасі в черговий російський "миротворчий" контингент і домогтися скасування санкцій. Власне, заради цього всі вимоги і висуваються, всі вистави на міжнародній арені і організовуються.