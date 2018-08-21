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Кремль визнав конфлікт на Донбасі "замороженим"

2.4тЧитати новину російською

Кремль вважає, що ситуація з конфліктом на Донбасі "неабияк заморозилась", так як Київ нібито не бажає врегулювати ситуацію.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Дональда Трампа про готовостіні зняти санкції з Москви, якщо РФ зробить кроки по Донбасу і Криму, передає РІА Новости.

"Що стосується України, то дійсно там ситуація з українською кризою неабияк заморозилась. Ми бачимо абсолютно небажання київської влади робити хоч щось в руслі врегулювання. Тому теж тут теж потрібно якось конкретизувати що мається на увазі, що очікується від Росії в плані українських справ і чому нічого не очікується від київської влади", - сказав Пєсков.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
выражение "кремль считает" полностью бессмысленно. Пусть бы кремль для начала точку зрения обосновал, исходя из которое перлы свои выдает, ее произвольность и их самих бы удивила своей необоснованностью
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Куликова Елена
Куликова Елена
Добрый день, y когo гипертония - срoчнo чиcтитe сocyды! Этo навсeгдa сбивaeт давлениe до 120/80 зa 1 курс http://razymnui.forumhi.com
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