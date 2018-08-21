Кремль визнав конфлікт на Донбасі "замороженим"

Кремль вважає, що ситуація з конфліктом на Донбасі "неабияк заморозилась", так як Київ нібито не бажає врегулювати ситуацію.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Дональда Трампа про готовостіні зняти санкції з Москви, якщо РФ зробить кроки по Донбасу і Криму, передає РІА Новости.

"Що стосується України, то дійсно там ситуація з українською кризою неабияк заморозилась. Ми бачимо абсолютно небажання київської влади робити хоч щось в руслі врегулювання. Тому теж тут теж потрібно якось конкретизувати що мається на увазі, що очікується від Росії в плані українських справ і чому нічого не очікується від київської влади", - сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що США можуть ввести нові санкції, пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", в перебігу декількох тижнів.