Кремль вірить у непричетність влади Саудівської Аравії до вбивства Хашоггі

Російська влада заявила, що вірить у те, що королівська родина Саудівської Аравії не має стосунку до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Кремль вітає проведення розслідування.В Кремлі вірять, що королівська родина Саудівської Аравії не причетна до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. "Я вважаю це питання недоречним. Є офіційна заява короля, заява наслідного принца. Якихось підстав не вірити, в принципі, ні у кого не повинно бути", - заявив у п'ятницю, 26 жовтня, речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

Він також зазначив, що російська влада вітає позицію королівської родини Саудівської Аравії, яка заявила про свою зацікавленість в ретельному розслідуванні справи Хашоггі. "Ми чули заяву королівської сім'ї із засудженням цього вбивства, про непричетність королівської сім'ї до цього. Все інше - це питання розслідування, якого бажає і сама королівська сім'я. Ми це вітаємо", - зазначив Пєсков.

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. Спочатку країна заявляла, що журналіст загинув у бійці через "задушливий захват", хоча його не планували вбивати. Але 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії визнала, що вбивство журналіста було спланованим.