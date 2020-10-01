Кремль тисне на Зеленського пожежами на Луганщині і зривом переговорів ТКГ, – Геращенко

Зміна учасників переговорної групи від України у ТКГ не зупинить спроби Росії у будь-який спосіб втілити свої сценарії щодо розхитування ситуації в Україні та продовження окупації наших територій. Питання мирного врегулювання на Донбасі необхідно розглядати комплексно.

Таку думку в ефірі телеканалу "Прямий" висловила співголова фракції "Європейська Солідарність" у парламенті Ірина Геращенко.

"Ці пожежі на Луганщині не є випадковістю. Очевидно, що тільки Росія, яка здійснює збройну агресію на сході України, вона регулює, коли прикрутити там трішки вогонь, а коли додати туди бензинчику. Ось зараз вона додала бензинчику через пожежі. До того був місяць такого прикручування емоцій", – переконана Геращенко.

Скандальні заяви ексзаступника голови української делегації у ТКГ у Мінську Вітольда Фокіна нардеп вважає частиною деструктивного сценарію РФ, який знаходить певний відгук в Офісі президента України.

"Випустили Фокіна на манеж для того, щоб він виконував тільки одну роль – озвучував ті бздури, які насправді є в головах Офісу президента. Про те, щоб перевісити цей московський сценарій про начебто "гібридну громадянську війну в Україні", а не збройну агресію і спробувати просунути спочатку політичний блок Мінських угод перед безпековим і гуманітарним, звільненням заручників", – наголосила Геращенко.

Політик також нагадала, що окрім гучних заяв були зроблені і певні поступки Кремлю.

"Я хочу нагадати, що поки Фокін блукав по ефірам і викликав на себе вогонь своїми нісенітницями, Кравчук в цей час направив до Верховної Ради листа з вимогою внести зміни до українського законодавства, до постанови Верховної Ради про вибори. Власне очевидно, що це був російський сценарій. Тому на ньому росіяни ж і наполягали у Мінську", – додала Геращенко.

Крім того, вона зауважила, що серед скупих фраз офіційного повідомлення про останню відеоконференцію ТКГ просочилася інформація, що представник Росії Борис Гризлов вдався до шантажу української сторони. Він, зокрема, погрожував оприлюдненням розмов, які російська сторона незаконно фіксувала на відео, знімала і записувала.

Геращенко додала, що свого часу українська делегація усвідомлювала, що ведеться запис розмов спецслужбами як мінімум двох країн – ФСБ Росії і Білорусі.

"Тому переговори треба вести так, щоб не було соромно, а навпаки можна було чим пишатися як ти захищав країну, якщо їх викинуть у паблік... Інше питання – що це вже порушення будь-яких міжнародних норм і стандартів, коли Гризлов зізнається своїм візаві, і не тільки українцям, а й ОБСЄ, що їх писали, фільмували і зараз їх будуть шантажувати цими записами", – підкреслила Геращенко.

За її словами, "таке можливо, тільки коли країна слабка, делегація слабка".

"Я думаю, що це можливо тому, що там такого намололи на тих зустрічах і таких на себе набрали зобов’язань по політичному блоку приймати в парламенті, що зараз Росія буде цим шантажувати Кравчука, а значить і українську групу, Україну... Моя порада учасникам цих груп – ніколи не беріть на себе зобов’язання, які ви не можете виконати", – заявила Ірина Геращенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що перший заступник голови української делегації у ТКГ Вітольд Фокін знову відзначився скандальними заявами. Зокрема, він заявив, що "не бачить" війни між РФ і Україною і підтвердив слова про амністію на Донбасі. Така позиція представника України на переговорах у Мінську викликала обурення у народних депутатів - і Фокіна було звільнено, а його посаду - ліквідовано.