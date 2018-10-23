Кремль: Путін з Трампом зустрінуться в Парижі в листопаді

Президент США Дональд Трамп і російський президент Володимир Путін можуть зустрітися в Парижі на полях заходів з нагоди відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни.Досягнуто попередньої домовленості про зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна у Парижі 11 листопада. Про це у вівторок, 23 жовтня, повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, інформує Reuters.

За словами Ушакова, Путін запропонував попередню дату зустрічі з американським президентом під час перемовин із радником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном. Очікується, що у Парижі Трамп і Путін братимуть участь у заході з нагоди відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни і зможуть зустрітися на полях цієї події.

На прес-конференції по закінченні зустрічі з Путіним у Кремлі, Болтон повідомив, що вони з російським лідером обговорили питання повязані з виходом США з Договору про ракети середньої і меншої дальності. Зокрема, Болтон зазначив, що Вашингтон ще дуже далекий від прийняття рішень в питанні розміщення американських ракет на території Європи, як наслідку виходу з ДРСМД.

Джон Болтон також висловив Путіну занепокоєння щодо інформації про втручання Росії в американські вибори, передає "Інтерфакс".