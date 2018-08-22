Кремль послав потужний сигнал Україні щодо Донбасу: експерт пояснив суть

Те, що "Л/ДНР" перенесли фейкові вибори на Донбасі на невизначений термін, є позитивним сигналом для України.

Таку думку висловив експерт з питань сектора оборони і безпеки Олег Стариков у своєму блозі на OBOZREVATEL. За словами експерта, сигнал свідчить про те, що особи, які приймають рішення, роблять все можливе, щоб вирішити питання не військовим шляхом, а за допомогою Мінських угод, але на своїх умовах.

"Завдання військово-політичного керівництва України через міжнародну спільноту робити все можливе, щоб почати реалізовувати Мінські угоди в тій послідовності, в якій вони записані, а не в тій інтерпретації, яку дає Кремль", - зазначив Стариков.

Він додав, що якби "Л/ДНР" проводили вибори восени, як вони планували, то це було б направлено на загострення ситуації, на розростання конфлікту та ескалацію напруженості.

"У свою чергу Кремль принципово не йде назад. І він домагатиметься того, щоб Україна і міжнародна спільнота прийняли його умови. Але Кремль дає таким способом сигнали про те, що ми деякі питання можемо обговорювати. Наприклад, питання з модальності виконання Мінських угод, з їхньої функціональності і структури", - додав він.

За словами експерта, має значення і те, що події відбулися після переговорів Путіна з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Було три години розмови, вони прйняли якісь рішення і нічого не озвучили. Але після цього через ЗМІ з'явилася інформація про перенесення виборів у так званих Л/ДНР. Тому я вважаю, що Меркель попросила Путіна, щоб конфлікт на Донбасі врегулювати, виконуючи Мінські угоди... Мінські угоди будуть виконуватися, подобається нам чи ні. І Україні треба бути до цього готовою", - наголосив Стариков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Кремль скасував "вибори" в "Л/ДНР"