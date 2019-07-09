"Кремль покарає всіх": Портников розшифрував тривожний сигнал для України

Скандал, який в Росії розкрутили довкола образи журналістом Володимира Путіна, – це сигнал Україні й усьому пострадянському простору. Так агресор показав, що тепер він буде карати і виховувати цілі народи, а не тільки уряди країн.

Саме на це спрямовані санкції, оголошені у відповідь на висловлювання особистої думки, а не позиції влади Грузії, зазначив український журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо".

"Це головний урок, який повинна була б винести команда Володимира Зеленського з ситуації в Грузії. Москва більше не виховує уряди. Вона виховує народи. Можна виявляти чудеса конструктивності, виступати за відновлення переговорів, відмову від блокади Донбасу і навіть за особливий статус окупованих територій. Можна розмовляти російською мовою і навіть відновити подачу води в окупований Крим. Це все більше не має для Москви ніякого значення", – пише він.

Портников підкреслює, що тепер будь-яка антиросійська демонстрація в центрі Києва або Львова, будь-яка "неправильна" телевізійна програма на будь-якому телевізійному каналі може призвести до відключення газу, відновлення обстрілів і захоплення кораблів. Одним словом, до будь-якого покарання.

Віталій Портников Facebook Віталія Портникова

"Кремль ставить урядам, які хотіли б знайти з ним спільну мову, просте і ясне завдання – заспокоїти "баламутів" у власних країнах. Зробити так, щоб в Україні чи Грузії не було людей, які наважилися б виходити на демонстрації проти російського керівництва або говорити в ефірі те, що може не сподобається депутатам Державної думи. Не тільки уряди, але і народи колишніх радянських республік повинні знати своє місце", – роз'яснює нову стратегію Кремля журналіст.

І саме цю просту істину, впевнений він, президент Володимир Зеленський повинен засвоїти ще до початку діалогу з лідером країни-агресора Володимиром Путіним в будь-якому форматі.

"З Росією не вдасться домовитися ні про що. І тому, що Путін не хоче домовлятися. І тому, що в нашій країні дуже багато патріотів, які не погодяться з капітуляцією. А карати за їх "неправильну поведінку" Кремль буде всіх – і самих патріотів, і Зеленського з його командою, і місцевих колаборантів. Може, в цьому і полягає тепер наша національна єдність – в тому, що всі ми, як і грузини сьогодні, станемо об'єктом російського "покарання"?" – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст вважає, що український народ опинився у капкані в президента Росії Володимира Путіна і російських спецслужб і вирватися з нього зможе тільки з кров'ю. Так він прокоментував скандал з телемостом між українським і російським пропагандистськими каналами.

Також Портников вважає, що вимога Путіна зняти блокаду з окупованого Донбасу направлена на розвал економіки України. Адже за час чинних обмежень підприємства на території "Л/ДНР" повністю перейшли під контроль кремлівських кураторів.

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