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Кремль підтвердив обмін заручниками з Україною

10.4т Читати матеріал російською

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон в ході переговорів обговорили питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна". Відповідаючи на уточнююче запитання про можливі зрушення в обміні утримуваними між Росією і Україною, Пєсков сказав: "Певні контакти з цього приводу здійснюються" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Якісь персоналії не обговорювалися. Відбулася дуже докладний обмін думками з проблеми врегулювання на південному сході України, обговорювалися російсько-українські відносини, зокрема згадувалася тема обміну утримуваними особами", – сказав прес-секретар Путіна.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, п'ятеро громадян України можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання. Джерело відзначило, що "наразі обговорюється формат цієї процедури".

Пізніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що від Путіна очікують подальших кроків зі звільнення політв'язнів.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
Тег
політв'язень
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росийским окупантам кондурасам
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия это Гетто Концлагерь-Зона! путин разорил россию и обокрал ее! война до полной победы
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Gordon Yury
Gordon Yury
А зачем над об этом рассказывают - УКРАИНА же не участник этих переговоров. И заслуга в этом полностью принадлежит Зеленскому - надо же суметь так выстроить дипломатию, чтобы проблемы решались сами по себе!!!
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