Кремль передав Зеленському чорний список українських політиків: OBOZREVATEL просить назвати імена

Кремль передав Офісу президента України список так званих "бажаних" і "небажаних" із позиції РФ політиків в українській владі.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, його під час останньої зустрічі в Мінську передав керівнику ОП Андрію Єрмаку заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, котрий займається "українським напрямком".

За нашими даними, до переліку "небажаних" персон потрапили дев’ятеро осіб. Йдеться, ймовірно, про "антипутіністів" і прозахідно налаштованих політиків.

Єрмак і Козак

Водночас є прізвища тих, кого Росія хотіла б бачити на різних посадах в українському парламенті й інших органах державної влади.

Через це OBOZREVATEL звертається до Офісу президента з вимогою назвати всі імена в зазначеному переліку. А саме: всіх політичних діячів, яких РФ прагне бачити в українській владі, і всіх тих, хто потрапив під "табу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українську владу запідозрили в послідовному виконанні плану зі зближення з Росією. Він складається із 12 пунктів і йдеться в ньому про поступки економічні, у війні на Донбасі, а також про усунення з політичного поля прихильників Майдану, лояльність до російської мови.