Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиції України щодо демілітаризації Донбасу і повернення їй контролю над кордоном з метою проведення вільних виборів в окупованому регіоні суперечать Мінським домовленостям, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Це ставлення до українського мирного плану знову нагадало, що Росії не потрібен ані план, ані мир. Звичайно, можна дискутувати, наскільки відповідає Мінським угодам ідея Володимира Зеленського про передачу Україні контролю над кордоном ще до проведення місцевих виборів. Однак демілітаризація регіону для проведення виборів - це і є суть Мінських угод, тут нема про що дискутувати. Які взагалі можуть бути вибори у присутності окупаційних військ?

Проте Дмитро Пєсков впевнено називає демілітаризацію порушенням Мінських угод. І це переконує аж ніяк не тільки у тому, що Кремль не збирається домовлятися про будь-що із Володимиром Зеленським. Це переконує ще і в тому, що Кремль не збирається виводити свої війська з Донбасу. Що йому взагалі не потрібно закінчення війни в регіоні. А прізвище українського президента або пропозиції, які висуває цей президент, зовсім не є цікавими для російського політичного керівництва.

І в цьому є логіка, якщо подивитися на ситуацію з Кремля, а не з Печерських пагорбів. У Москві намагалися зробити все можливе, щоб не допустити підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, справедливо вважали, що підписання цього документу унеможливить у майбутньому приєднання території України до Росії, прискорить європейську та євроатлантичну інтеграцію нашої країни. Кремлю вдалося домогтися від Віктора Януковича відмови від угоди. Однак Майдан і опір українського народу перекреслили плани Володимира Путіна. І тоді був задіяний інший інструмент, до речі, не новий, а вже застосованийу інших колишніх радянських республіках, які вирішили обрати самостійний шлях розвитку. Територіальні проблеми, війна. Це одночасно і ефективний інструмент тиску на офіційний Київ, і створення міцного бар'єру для вступу України до НАТО і Європейського Союзу. Можна до безкінечності обговорювати перспективи цього вступу, але кожного разу, коли справа буде доходити до обговорення конкретних термінів, неврегульованість територіальних проблем стане серйозною перешкодою на шляху інтеграції. Кремлю саме це і потрібно. Тому що поки Україна не у НАТО і ЄС, можливість поглинання її території все ще зберігається.

Саме тому Володимиру Путіну не потрібно припинення війни. Саме тому його не цікавлять ніякі мирні плани. Володимир Зеленський може виступати з будь-якими пропозиціями, вимагати або йти на компроміс. Путіну це не цікаво. Війна триватиме.

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