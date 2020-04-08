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9 квітня • оновлено в 06:33
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Кремль напомнил россиянам, что не все зависит от Путина

39.6т
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Российское правительство заявило о недопустимости закрытия границ между регионами страны. Это решение было принято после того, как появился первый регион, который фактически заявил о таком закрытии – и это, естественным образом, была Чеченская республика, пережившая две разрушительные войны с центром. Хотя ее глава Рамзан Кадыров и отрицает то, что республика "зарыта", факты свидетельствуют об обратном. Даже живущие в республике пассажиры до сих пор не отмененного – похоже, это еще впереди – рейса из Москвы в Грозный должны будут обзавестись медицинской справкой об отсутствии у них симптомов нового коронавируса для попадания в Чечню.

Владимир Путин, уверен, сам дал старт этой "эпидемиологической вольнице", когда решил, что руководители регионов будут определять собственный перечень карантинных мер. Несмотря на вспышку эпидемии в России, главе государства, похоже, очень не хочется произносить слово "карантин". Он устраивает подданным "каникулы", как школьникам, а не как гражданам. А карантином должны заниматься царедворцы, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Кремль сам дал жителям России возможность вспомнить, что не все зависит от Путина

И руководители российских регионов стараются, как умеют. Разумеется, пока что не каждый может позволить себе эпидемиологическую независимость Кадырова – глава Чечни у Кремля на особом счету, в Москве прекрасно понимают, что любой конфликт в Чечне может привести к новой кровопролитной войне на Северном Кавказе. Однако по мере нарастания эпидемии действия региональных руководителей будут все более жесткими. Уже сейчас режим въезда в Астраханскую область не сильно отличается от режима въезда в Чечню – пропускают только местных жителей. А ряд других регионов установил специальные блок-посты на въезде. Среди этих регионов, например, Республика Татарстан, у которой всегда были особые отношения с центральными властями и которая единственной из тогдашних субъектов федерации отказалась от подписания Федеративного договора. И, разумеется, появился блок-пост на границе аннексированного Крыма с Россией, на Керченском мосту.

Могут сказать, конечно, что это временные ограничения. Что эпидемия завершится – и ограничения на въезд отменятся сами собой. Но, во-первых, никто не знает, когда наступит конец эпидемии. Во-вторых, каждый российский регион переживет напасть по-своему – в зависимости от эффективности местных властей и возможностей местной системы здравоохранения. Кремль сам дал жителям России возможность вспомнить, что не все зависит от Путина, что между регионами существуют границы, что борьба с эпидемией и ее последствиями будет проходить в Москве, Чечне и Ленинградской области совершенно по-разному. И борьба с последствиями, пожалуй, ключевое понятие – потому что после эпидемии восстановление экономики, думаю, как это всегда бывает в России, начнется со столиц, а не с окраин.

И уж тем более не с оккупированных окраин. Не с Крыма.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Крым.Реалии
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Nikan Raisa
Nikan Raisa
БРАВО,Виталий и так держать!!!По комментариям видно,как холопы и ватники возбуждаются на Ваши статьи,так как им другого не дано...!!!
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
А что Маринов Михаил и ему подобные комментаторы думают о положении вНарф или им Украина покоя не дает. Хватит тут свое дерьмо разбрасывать. Читайте и комментируйте Комсомольскую правду. Правда за это не заплатят.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
От пУтина зависит только развал страны.
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