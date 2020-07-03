Кремль може скористатися "ідеальним штормом": генерал США розповів про загрозу атаки РФ на Україну

Росія може напасти на південь України, так само, як вона атакувала Грузію в 2008 році – скориставшись президентськими виборами у США.

Таку думку в інтерв'ю Lb.ua висловив американський генерал-лейтенант, колишній командувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес. У такий момент захід може неналежно відреагувати на російську агресію.

Генерал зазначив, що ситуацію з можливою атакою на південь України посилюють військові навчання "Кавказ – 2020", які проводяться в РФ.

"Деякі можуть подумати: у нас є можливості засікти російські пересування, вони у нас на очах, це всього-то якісь чергові навчання. Однак усе це може бути використано для усипляння уваги. Під час навчань у Росії з'являється медичний транспорт, маневреність усього, що їй може знадобитися, центр управління військами. І додайте до цього всього той факт, що Європа і Сполучені Штати відвернені, що їм просто не до вас. У вересні 2020 року наберуть самий розпал президентські вибори в Америці. Багато поставляться упереджено до будь-якої наданої інформації про події в вашому регіоні", – сказав Ходжес.

Він погодився, що ситуація може нагадати події 2008 року, коли Росія напала на Грузію, скориставшись президентською кампанією у США.

"Я б не хотів вживати тут вираз "ідеальний шторм". Втім, існує чимало ідеальних умов, щоб Кремль вирішив: можна провести наступ, на який Захід не зможе відреагувати належно", – наголосив генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський генерал Бен Ходжес припустив, що у вересні Росія може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води в Криму.