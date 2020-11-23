Кремль готував анексію Криму ще до президентства Януковича, – Богдан

План анексії Криму розроблювався в Кремлі задовго до подій 2014 року і навіть до того, як президентом України став Віктор Янукович.

Про це заявив колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис було опубліковано на її каналі в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами ексглави ОП, операція з анексії Криму готувалася багато років.

"Такі операції за рік не готуються. Це комунікації, знаходження підрозділів, постачання, логістика. Це дуже складно", – заявив Богдан.

Він також уточнив, що в Україні знали про плани Кремля, і припустив, що до них готувалися.

На думку Богдана, українське керівництво не стало протистояти діям Росії в Криму, щоб уникнути повномасштабної війни.

"Сто відсотків був якийсь план протидії в Україні. Чому не задіяли? З того, що я знаю, не хотіли повномасштабної війни. Щодня була надія, що зараз все зупиниться, ми розійдемося по кутах і почнемо домовлятися", – пояснив колишній глава ОП.

Богдан уточнив, що Києву в якийсь момент потрібно було ухвалити рішення щодо операції з протидії агресії, і особисто він би таке рішення ухвалив.

"У якийсь момент треба було, напевно, ухвалювати рішення. Але це складно – чужі життя кидати на вівтар війни. Я б особисто не хотів бути в той час у тому місці, де ухвалювалися такі рішення", – сказав Богдан.

Андрій Богдан Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році запобігти окупації Криму Росією було нереально. Адже боєздатні підрозділи української армії налічували лише 5000 осіб. До того ж під загрозою захоплення була вся територія України, включно з Києвом. Про це повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.