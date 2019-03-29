Кремль більше не нападе? Казарін розвіяв популярний міф перед виборами

Теорія про те, що Кремль більше не нападе на Україну, так як він уже взяв усе, що міг, не витримує критики.

Про це заявив український журналіст у своєму блозі на "Крим.Реаліі". "Щось подібне я чув і п'ять років тому. "Невигідно". "Не зважаться". "Світопорядок". Чув – і повторював. А потім були російські прапори на будівлі кримського уряду", – пояснив він.

Казарін нагадав українцям, що війна триває, навіть якщо вони цього не хочуть.

"24"

"Вона продовжиться, навіть якщо ви вирішите зрівняти окопи. Вона залишиться поруч незалежно від того, згадує про неї ваш кандидат чи ні. Від вас залежить лише те, чи буде він це робити. Тому що повістка. Від вас залежить те, як ваш фаворит стане оцінювати ризики. І якщо війни не існує для вашого кандидата, то, ймовірно, для вас її теж не існує", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін висловив припущення, що українська армія не змогла би відстояти Крим у березні 2014 року, коли його незаконно захопили російські військові під виглядом "зелених чоловічків".

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