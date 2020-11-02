Кремінь закликав КСУ виявити державницьку позицію під час розгляду мовного закону

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Конституційний Суд виявити державницьку позицію під час розгляду питання про конституційність Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Звернення до суддів Кремінь опублікував у Facebook. Конституційний Суд України 3 листопада на закритій частині пленарного засідання планує продовжити розгляд справи за поданням 51 народного депутата України щодо конституційності мовного закону.

Кремінь зазначив, що закон про державну мову повністю відповідає Конституції. Звернення нардепів він назвав "політичним".

На його думку, значна частина норм закону дублює або уточнює норми, які вже тривалий час діють і застосовуються в Україні. Це, наприклад, стосується звернень громадян, захисту прав споживачів, демонстрації фільмів.

"Тобто значною мірою Закон не вводить нових вимог і порядків, а лише фіксує статус-кво", – зазначив омбудсмен.

Також він нагадав, що деякі з таких норм, які дублюють норми інших законів, уже фактично оцінювалися КСУ на предмет їх відповідності Конституції.

Кремінь зазначив, що нині провідне місце української мови як державної визнає понад 95% українців. Це підтверджує, що питання єдиної державної мови об'єднує українців, а не роз'єднує їх, як це намагаються нав'язати ззовні.

"Однак в умовах гібридної війни, зокрема на інформаційному і мовному фронтах, ми досі бачимо ініціативи окремих політиків, які дбають про власні рейтинги, а не про країну", – зауважив Кремінь.

Він закликав суддів КС виявити державницьку позицію й ухвалити рішення на користь національних інтересів України.

"Питання мови є фундаментальним для нашої держави: для зміцнення незалежності, утвердження ідентичності, єдності й перемоги України", – резюмував омбудсмен.

Кремінь звернувся до суддів КС Facebook Уповноваженого із захисту державної мови

Омбудсмен закликав проявити державницьку позицію Facebook Уповноваженого із захисту державної мови

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний Суд України 3 листопада розгляне низку законів, які стосуються української мови та системи гарантування вкладів фізичних осіб. Судові засідання розпочнуться о 10:00 і проходитимуть у закритому режимі.