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30 січня • оновлено в 22:21
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"Кредит довіри?!" Колишня делегатка розповіла, як ПАРЄ змінила позицію щодо Росії

2.1т
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Риторика ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) щодо Росії кардинально змінилася.

Лояльнішими до РФ стали навіть ті, хто раніше палко підтримував Україну, розповіла депутатка Верховної Ради VIII скликання, членкиня попереднього складу української делегації в ПАРЄ Олена Сотник в ефірі ObozTV.

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"Мене налякала риторика колег, які разом зі мною жорстко виступали проти Росії. Людина, з якою я пропрацювала в лібералах 5 років, можна сказати, мій друг, який став главою моніторингового комітету – він учора (29 січня. – Ред.) виступав, і він вже толерантно ставиться до Росії", – зазначила політикиня.

Зокрема, Сотник звернула увагу на такі вислови делегата ПАРЄ, як "потрібно дати час", "ми даємо кредит довіри", "нам потрібно поїхати в Росію з моніторинговою місією" тощо.

"Хоча все вони усвідомлюють. Що там відбувається, як там відбувається... Від того, що вони ще раз перевірять факти і констатують відсутність демократії, свободи слова, порушення прав людини – нікому легше не стане", – наголосила вона.

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На її думку, змінилася риторика всієї Асамблеї.

"Раніше у нас були люди, які чітко проти Росії, проукраїнські, для них питання взагалі не стояло: Донбас окупований, анексія Криму. І крапка. Були люди, які "ховалися". Не приходили на голосування чи утримувалися. І була частина (найменша, до речі) проросійська", – нагадала Сотник і додала, що тепер Росію вже підтримують відкрито.

"Очевидно, що зараз немає сильного голосу України. Немає жорсткої позиції України. Так, про нас (попередній склад делегації України. – Ред.) іноді говорили, що ми занадто емоційні чи вимогливі, жорстко ставимо умови... Але по-іншому політика не працює! Якщо ти хочеш досягти власних інтересів, то маєш бути жорстким", – підсумувала колишня депутатка.

Петро Толстой, який очолив делегацію країни-агресора в ПАРЄ, був обраний віцепрезидентом Асамблеї

Петро Толстой, який очолив делегацію країни-агресора в ПАРЄ, був обраний віцепрезидентом Асамблеї

facebook.com/tolstoy.petr

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Сотник
Місце
Україна
Теги
ПАРЄ Порада Європи
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Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
У депутатов ПАСЕ просто спадает пелена с глаз и спадает лапша с ущей, навешанная ранее украинскойи прибалтийской делегациями. Кроме того, у европейцев, судя по всему, вырабатывается иммунитет к выходкам украинцев в ПАСЕ,и здравый смысл, в итоге, торжествует
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это же надо за 6 лет так зае...ть всю Европу))))) Украинцы, у вас талант
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатые обезьяны стали омерзительны приличным европейцам.
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