"Кредит довіри?!" Колишня делегатка розповіла, як ПАРЄ змінила позицію щодо Росії

Риторика ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) щодо Росії кардинально змінилася.

Лояльнішими до РФ стали навіть ті, хто раніше палко підтримував Україну, розповіла депутатка Верховної Ради VIII скликання, членкиня попереднього складу української делегації в ПАРЄ Олена Сотник в ефірі ObozTV.

"Мене налякала риторика колег, які разом зі мною жорстко виступали проти Росії. Людина, з якою я пропрацювала в лібералах 5 років, можна сказати, мій друг, який став главою моніторингового комітету – він учора (29 січня. – Ред.) виступав, і він вже толерантно ставиться до Росії", – зазначила політикиня.

Зокрема, Сотник звернула увагу на такі вислови делегата ПАРЄ, як "потрібно дати час", "ми даємо кредит довіри", "нам потрібно поїхати в Росію з моніторинговою місією" тощо.

"Хоча все вони усвідомлюють. Що там відбувається, як там відбувається... Від того, що вони ще раз перевірять факти і констатують відсутність демократії, свободи слова, порушення прав людини – нікому легше не стане", – наголосила вона.

На її думку, змінилася риторика всієї Асамблеї.

"Раніше у нас були люди, які чітко проти Росії, проукраїнські, для них питання взагалі не стояло: Донбас окупований, анексія Криму. І крапка. Були люди, які "ховалися". Не приходили на голосування чи утримувалися. І була частина (найменша, до речі) проросійська", – нагадала Сотник і додала, що тепер Росію вже підтримують відкрито.

"Очевидно, що зараз немає сильного голосу України. Немає жорсткої позиції України. Так, про нас (попередній склад делегації України. – Ред.) іноді говорили, що ми занадто емоційні чи вимогливі, жорстко ставимо умови... Але по-іншому політика не працює! Якщо ти хочеш досягти власних інтересів, то маєш бути жорстким", – підсумувала колишня депутатка.

Петро Толстой, який очолив делегацію країни-агресора в ПАРЄ, був обраний віцепрезидентом Асамблеї facebook.com/tolstoy.petr

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2014 року Парламентська асамблея Ради Європи засудила Росію за анексію Криму й агресію на сході України та запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

У червні 2019 року ПАРЄ ухвалила скандальне рішення, яке дозволило Росії повернутися до роботи в складі Асамблеї без будь-яких обмежень.

Висловивши протест, українська делегація пропустила осінню сесію ПАРЄ, однак повернулася на зимову і ще раз спробувала оскаржити повноваження Росії.

Проте 29 січня 2020 року в ПАРЄ остаточно затвердили всі повноваження російської делегації.

Крім того, главу делегації країни-агресора Петра Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ.

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