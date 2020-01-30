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31 січня • оновлено в 16:40
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"Кредит довіри?!" Екс-делегатка розповіла, як ПАРЄ змінила позицію щодо Росії

9.1т
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Риторика ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) щодо Росії кардинально змінилася.

Лояльнішими до РФ стали навіть ті, хто раніше палко підтримував Україну, розповіла депутат Верховної Ради VIII скликання, членкиня попереднього складу української делегації в ПАРЄ Олена Сотник в ефірі ObozTV.

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"Мене налякала риторика колег, які разом зі мною жорстко виступали проти Росії. Людина, з якою я пропрацювала 5 років, можна сказати, мій друг, який став главою моніторингового комітету – він учора (29 січня. – Ред.) виступав, і він уже толерантно ставиться до Росії", – зазначила політикиня.

Зокрема, Сотник звернула увагу на такі вислови делегата ПАРЄ: "потрібно дати час", "ми даємо кредит довіри", "нам потрібно поїхати в Росію з моніторинговою місією" тощо.

"Хоча все вони усвідомлюють. Що там відбувається, як там відбувається... Від того, що вони ще раз перевірять факти і констатують відсутність демократії, свободи слова, порушення прав людини – нікому легше не стане", – наголосила вона.

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На її думку, змінилася риторика всієї асамблеї.

"Раніше у нас були люди, які чітко проти Росії, проукраїнські, для них питання взагалі не стояло: Донбас окупований, анексія Криму. І крапка. Були люди, які "ховалися". Не приходили на голосування або утримувалися. І була частина (найменша, до речі) проросійська", – нагадала Сотник і додала, що тепер Росію вже підтримують відкрито.

"Очевидно, що зараз немає сильного голосу України. Немає жорсткої позиції України. Так, про нас (попередній склад делегації України. – Ред.) іноді говорили, що ми занадто емоційні чи вимогливі, жорстко ставимо умови ... Але по-іншому політика не працює! Якщо ти хочеш досягти власних інтересів, то маєш бути жорстким", – резюмувала ексдепутатка.

Петро Толстой, який очолив делегацію країни-агресора в ПАРЄ, був обраний віце-президентом асамблеї

Петро Толстой, який очолив делегацію країни-агресора в ПАРЄ, був обраний віце-президентом асамблеї

facebook.com/tolstoy.petr

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особа
Олена Сотник
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Опять каклам в рот напихали:))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Нужно будет трахнуть Скотинку, когда вона на панель выйдет в следущий раз?
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
да под щеневмерлу!
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hunt andres
hunt andres
Вислоухие все никак не могут смирится с тем, что весьмир от них отворачивается. Может, дело в самих вислоухих?
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