Леоніду Кравчуку можна все - він має довічне звання Президента й вміє бути витребуваним при будь-якій владі.

Він може нехтувати простою людською логікою, він сміливо "в телевізорі" говорить одне, "в столовій" протилежне, а "на дачі" - спростовує попереднє та висуває третю версію.

Він готовий на все – лишень би була публічність, блакитні екрани, президії, почесні місця в різноманітних ложах, можливість проголосити перший тост на банкетах олігархів…

Йому можна, він майже 30 років /більше третини свого життя/, як із званням Президента…

Але усьому є межа, й коли такого рангу особа (і нині при доволі високій та публічній посаді) посилається на Конституцію України там, де Основний Закон встановлює протилежне – це далеко за червоними лініями, це набагато гірше "синдрому Вітольда".

1. "Реакція українців на запропоноване Зеленським запитання про довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах може бути останнім дзвінком для правоохоронної системи…" - таку думку висловив перший Президент України Леонід Кравчук в ефірі програми “Свободи слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Будь-якого причинно-наслідкового зв’язку між "запитанням" і "дзвінком для правоохоронної системи" не вбачається, як не повертай цю ситуацію. Звідки такий висновок?

2 "Відповідно до законів, відповідно до Конституції України, Президенту не заборонено проводити опитування людей з гострих питань життя суспільства, щоб вибудовувати перспективу політичного життя країни на майбутнє…" – стверджує Л. Кравчук.

Леоніде Макаровичу, я розумію, що Конституція України приймалась "без Вас", але Ви ж читали її – поновіть у пам’яті.

"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України…" - стаття 19 Конституції України.

Президент України немає конституційний повноважень проводити опитування людей…

Якщо не вірите, ознайомтесь із ст. 106 Конституції України – там всього 31 пункт із виключними повноваженнями Глави Держави.

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