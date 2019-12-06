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7 грудня • оновлено в 00:28
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"Це боляче": Кравчука не пустили на ефір до Зеленського, він образився

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Першого президента України Леоніда Кравчука засмутило, що його не пустили в студію ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" під час виступу чинного глави країни Володимира Зеленського.

Це трапилося в ефірі програми в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хочу зробити одне зауваження. Не знаю: це Савіку Шустеру чи всій студії? Я прийшов на зустріч на цей канал. Мене знайшли і сказали, що вона дуже важлива. І це правда. Приходжу, а мені кажуть: тебе в зал не запрошують. Чому? Тому що там виступає Зеленський тільки з Шустером. Цікаво. Я начебто знав, що Шустер демократ і за свободу слова?" – обурився Кравчук.

Кравчук образився на Шустера через ефір із Зеленським

Кравчук образився на Шустера через ефір із Зеленським

УНІАН

"Хто придумав такий сценарій. Такі речі залишають дуже погане враження. Не можна відділяти президента від людей. Це боляче сприймається", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які закликали українців вийти на Майдан перед "нормадським" самітом і окреслити "червоні лінії" перед главою держави Володимиром Зеленським.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Леонід Кравчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
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