"Це боляче": Кравчука не пустили на ефір до Зеленського, він образився

Першого президента України Леоніда Кравчука засмутило, що його не пустили в студію ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" під час виступу чинного глави країни Володимира Зеленського.

Це трапилося в ефірі програми в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хочу зробити одне зауваження. Не знаю: це Савіку Шустеру чи всій студії? Я прийшов на зустріч на цей канал. Мене знайшли і сказали, що вона дуже важлива. І це правда. Приходжу, а мені кажуть: тебе в зал не запрошують. Чому? Тому що там виступає Зеленський тільки з Шустером. Цікаво. Я начебто знав, що Шустер демократ і за свободу слова?" – обурився Кравчук.

Кравчук образився на Шустера через ефір із Зеленським УНІАН

"Хто придумав такий сценарій. Такі речі залишають дуже погане враження. Не можна відділяти президента від людей. Це боляче сприймається", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які закликали українців вийти на Майдан перед "нормадським" самітом і окреслити "червоні лінії" перед главою держави Володимиром Зеленським.

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