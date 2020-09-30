Кравчук звинуватив США і Британію в нехтуванні Будапештським меморандумом

США і Великобританія жодного разу не згадали про виконання зобов'язань Будапештського меморандуму, що дуже показово. У цьому документі написано дуже правильні речі, але не вказано механізми, як їх реалізувати.

Про це розповів перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук у коментарі OBOZREVATEL. Він уважає, що потрібно більш точно сформулювати деякі положення, щоб не було різних інтерпретацій і оцінок щодо виконання договору.

"І США, і Великобританія, які підписали (Будапештський меморандум. – Ред.), також нечасто або зовсім (не згадують про його реалізацію. – Ред.). Я не чув, щоб вони коли-небудь говорили, що його потрібно виконувати. Це свідчить про те, що країни, які взяли на себе зобов'язання, фактично забули про це і не хочуть навіть згадувати. На мою думку, потрібно ініціювати продовження, доповнення або (внесення. – Ред.) якихось змін, інтерпретацій іншого характеру. Тобто не може бути такого, щоб документ було підписано на найвищому рівні, а він не те, що не виконується, про нього вже забули й говорити", – пояснив експрезидент.

Кравчук також уточнив, що Будапештський меморандум підписали, бо тоді в України не було іншого виходу.

"Є багато позицій і теорій. На жаль, про це тлумачать люди, які не зовсім розуміють міжнародну ситуацію і того тиску, який чинили на Україну. У нас, я не хочу нікого образити, про це говорять усі. Люди не замислюються, чи ґрунтується це на реальних фактах або просто на те, що баба Параска сказала бабі Гапці десь на ринку, що потрібно було зробити так, а зробили не так", – заявив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL: