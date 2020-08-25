Кравчук знову заговорив про подання води до Криму
Перший президент України, голова української делегації в Мінській ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не заперечує ймовірності відновлення подання прісної води до тимчасово окупованого Росією Криму.
В інтерв’ю "Українському радіо" він наголосив, що така можливість має бути передбачена лише для пересічних мешканців півострова у разі катастрофічної потреби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Країна, яка захопила територію, окупант, як це є в Криму, вона відповідає на 100% за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою зокрема. Ми кажемо – там живуть українці. Якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, яка пов’язана з водою, то людям воду можемо дати".
Водночас він запевнив, що Україна нібито в жодному разі не піде на те, аби забезпечувати ресурсом промислові підприємства та військові бази на захопленій території.
"Несе відповідальність за все це Росія. І Україну не треба звинувачувати. Взяли – як казав циган, бачили очі, що купували, – їжте, плачте, хоч повилазьте. Ми до цього не маємо ніякого стосунку", – наголосив очільник української делегації у ТКГ.
Втім, Кравчук не пояснив, як саме розділити подачу води для цивільного населення Криму та секторів, які контролюються окупантами.
"Я не знаю поки, як це, ще питання не вирішене. Там, кажуть, є можливість дати воду людям, але не давати підприємствам і військовим базам", – підсумував політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Кравчук виступав за можливість продажу Україною води Росії – для потреб окупованого Криму.
Зі свого боку голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".
За відновлення подання води в Крим виступав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на півострові живуть українці, яких не можна кидати.
Згодом очільник уряду вкотре наголосив, що Україна готова забезпечувати людей в окупованому Росією Криму прісною водою в разі гуманітарної катастрофи на півострові.