Кравчук знову заговорив про подання води до Криму

Леонід Кравчук вважає, що Україна має подати прісну воду для мешканців Криму у разі гуманітарної катастрофи
За його словами, про забезпечення промислових підприємств та військових баз мова не йде
Як розділити подачу ресурсу політик поки не знає
Леонід Кравчук назвав умову відновлення водопостачання АР Крим. 24tv.ua
Перший президент України, голова української делегації в Мінській ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не заперечує ймовірності відновлення подання прісної води до тимчасово окупованого Росією Криму.
В інтерв’ю "Українському радіо" він наголосив, що така можливість має бути передбачена лише для пересічних мешканців півострова у разі катастрофічної потреби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Країна, яка захопила територію, окупант, як це є в Криму, вона відповідає на 100% за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою зокрема. Ми кажемо – там живуть українці. Якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, яка пов’язана з водою, то людям воду можемо дати".
Водночас він запевнив, що Україна нібито в жодному разі не піде на те, аби забезпечувати ресурсом промислові підприємства та військові бази на захопленій території.
"Несе відповідальність за все це Росія. І Україну не треба звинувачувати. Взяли – як казав циган, бачили очі, що купували, – їжте, плачте, хоч повилазьте. Ми до цього не маємо ніякого стосунку", – наголосив очільник української делегації у ТКГ.
Втім, Кравчук не пояснив, як саме розділити подачу води для цивільного населення Криму та секторів, які контролюються окупантами.
"Я не знаю поки, як це, ще питання не вирішене. Там, кажуть, є можливість дати воду людям, але не давати підприємствам і військовим базам", – підсумував політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Кравчук виступав за можливість продажу Україною води Росії – для потреб окупованого Криму.
Зі свого боку голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".
За відновлення подання води в Крим виступав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на півострові живуть українці, яких не можна кидати.
Згодом очільник уряду вкотре наголосив, що Україна готова забезпечувати людей в окупованому Росією Криму прісною водою в разі гуманітарної катастрофи на півострові.
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