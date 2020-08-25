Кравчук знову заговорив про подання води до Криму

Перший президент України, голова української делегації в Мінській ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не заперечує ймовірності відновлення подання прісної води до тимчасово окупованого Росією Криму.

В інтерв’ю "Українському радіо" він наголосив, що така можливість має бути передбачена лише для пересічних мешканців півострова у разі катастрофічної потреби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Країна, яка захопила територію, окупант, як це є в Криму, вона відповідає на 100% за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою зокрема. Ми кажемо – там живуть українці. Якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, яка пов’язана з водою, то людям воду можемо дати".

Водночас він запевнив, що Україна нібито в жодному разі не піде на те, аби забезпечувати ресурсом промислові підприємства та військові бази на захопленій території.

"Несе відповідальність за все це Росія. І Україну не треба звинувачувати. Взяли – як казав циган, бачили очі, що купували, – їжте, плачте, хоч повилазьте. Ми до цього не маємо ніякого стосунку", – наголосив очільник української делегації у ТКГ.

Втім, Кравчук не пояснив, як саме розділити подачу води для цивільного населення Криму та секторів, які контролюються окупантами.

"Я не знаю поки, як це, ще питання не вирішене. Там, кажуть, є можливість дати воду людям, але не давати підприємствам і військовим базам", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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