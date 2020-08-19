Кравчук знайшов спосіб, як не допустити зрив "нормандської зустрічі", – Гармаш

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пообіцяв, що попросить Верховну Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори радників Норманської будуть розблоковані.

Про це йшлося на засіданні ТКГ, яку 19 серпня проходило в форматі відеоконференції, повідомив на своїй сторінці у Facebook представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш.

"Швидше за все, щоб зірвати майбутню зустріч Нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників, та сторона, фактично заблокувала переговори, ставлячи умовою скасування однієї з постанов Верховної Ради, яка, на її думку, порушує Мінські угоди. Вчора вони тупо, 4 години, повторювали одне і той же, не звертаючи уваги ні на які аргументи. Ми розмовляли зі стіною. Сьогодні повторилася та ж історія", – зазначив журналіст.

Гармаш підкреслив, що після обіцянки Кравчука росіянам буде складно зірвати зустріч радників. "Принаймні Захід це зрозуміє однозначно не на користь РФ", – додав він.

Facebook Сергія Гармаша

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч радників зовнішньополітичних відомств в рамках Нормандського формату може відбутися 28 серпня. Участь в цьому засіданні з української сторони візьме голова Офісу президента Андрій Єрмак. А з боку РФ – заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.